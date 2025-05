Samahara Lobatón protagonizó un intenso enfrentamiento en 'América hoy' con el tiktoker George Rubin, quien había acusado a la influencer y a su madre, Melissa Klug, de utilizar marcas bambas. Durante el programa en vivo, Lobatón defendió con firmeza tanto su imagen como la de su madre, aclarando que nunca ha usado productos falsificados. "Nunca en mi vida he utilizado marcas fake. Yo en lo personal no uso fake, prefiero no ponerme la marca a ponerme algo fake", comentó visiblemente molesta.

Lobatón explicó que el tiktoker se estaba confundiendo, ya que las marcas con las que ella ha trabajado en sus redes sociales no son de productos falsificados. En cuanto a las acusaciones sobre Melissa Klug, Samahara aseguró que su madre nunca ha comprado carteras fake y recordó cómo ella guarda todas sus boletas de compra. “Mi mamá mandó hasta la boleta al canal, ella guarda todo, tiene carteras tan antiguas, tiene una Louis Vuitton que tiene casi mi edad, a veces suelen que se pelan un poquito, ella las lleva a la tienda y se la cambian", dijo.

Samahara Lobatón responde acusaciones de George Rubin

El tiktoker George Rubin, quien no aceptó que se había equivocado, insistió en que tanto Samahara Lobatón como Melissa Klug estaban usando productos falsificados. "Tenía una cartera fake y unas zapatillas fake", declaró. Sin embargo, Lobatón, lejos de quedarse callada, respondió que las zapatillas en cuestión eran dupes (réplicas de marcas sin el logo oficial), no productos fake como se había indicado. "No, no, te estás confundiendo, era una marca que no tenía logo, es un dupe, no quiere decir que sea fake", afirmó.

A pesar de la explicación, Rubin se mostró renuente a disculparse, manteniendo su versión de los hechos. Los conductores del programa, Edson Dávila y Ethel Pozo, intentaron calmar la situación, pidiendo que el creador de contenido ofreciera una disculpa, algo que él rechazó.

Samahara Lobarón defiende a Christian Cueva y Janet Barboza la encara

En otro momento del programa, mientras hablaban sobre las declaraciones de Christian Cueva en 'Enfocados', Samahara Lobatón aseguró que el abogado de Cueva había declarado que el futbolista deposita la pensión en una cuenta del Banco de la Nación y que el retraso sería responsabilidad del sistema judicial. “A mí me pasó igual. Reclamé y me desembolsaron el dinero”, dijo Samahara, comparando su experiencia personal con la situación actual de Pamela López.

Janet Barboza le respondió a la hija de Melissa Klug por justificar a Christian Cueva: “Samahara, los niños tienen que comer, al niño no le puedes decir, espera 6 meses para comer. Las criaturas comen todos los días”, afirmó con contundencia, subrayando que el bienestar de los menores debe ser prioritario frente a cualquier conflicto legal o personal.