Magaly Medina decidió rendir homenaje a diversas madres que son, a su vez, celebridades en el mundo de la farándula. En la edición del viernes 9 de mayo, la 'Urraca' entrevistó por primera vez en su set a Ivana Yturbe, quien decidió responder de todo y poner punto final a los rumores de un presunto segundo embarazo con Beto Da Silva. La exchica reality, quien ahora vive en Cusco junto al futbolista peruano, se sinceró con la 'Urraca' y realizó un duro testimonio, confesando que, por el momento, un serio problema familiar le impide agrandar la familia con su esposo.

“No, no, por favor. Todavía no. Sí, me muero de ganas (...) Mi abuelito está un poco mal y estamos muy enfocados en la familia en eso", expresó la modelo peruana visiblemente conmovida, exponiendo el motivo real por el cual aún no puede tener un segundo hijo con su esposo Beto Da Silva.

Ivana Yturbe no pierde las esperanzas de tener un hijo con Beto Da Silva

Pese a este duro momento familiar que atraviesa Ivana, en la entrevista con Magaly Medina, también aseguró que espera poder encargar un segundo bebé a finales de año. "Vamos a ver si de repente a fin de año, por ahí, viene. Ya se viene, pronto, como te dije, ahorita tengo unos temas con mi abuelito y estamos todos apoyándolo. Tiene 84 años y hemos puesto en stand-by eso", indicó Yturbe.

La ilusión para una de las parejas más sólidas de la farándula peruana es amplia, al punto de ya tener listo el nombre de su posible segunda hijo. Según contó Ivana Yturbe, Beto Da Silva desea tener una segunda hija y este anhelo es compartido por Almudena, la hija de ambos, quien abiertamente contó el gran sueño que tiene: tener una hermanita, para poder cuidarla con mucho amor.

"Sí, quiero agrandar la familia. Beto (Da Silva) muere por tener otra niña (...) se va a llamar Bruna", acotó muy emocionada la ex 'Reina del banano', quien también expresó su felicidad por tener al futbolista de Cienciano del Cusco como compañero de vida. “Él es pieza clave en la crianza de Almudena. Sin Beto, nada sería lo mismo. Beto es un papá maravilloso. Creo que escogí al mejor papá para Almu”, declaró para 'Magaly TV, la firme'.