Deysi Araujo ha vuelto a ser víctima de la delincuencia, esta vez a manos de la banda criminal Los Pulpos de Trujillo. La exvedette denunció que está siendo extorsionada por miembros de esta organización, quienes la han amenazado a través de llamadas y mensajes de desconocidos. Este hecho ha generado una gran preocupación, pues teme por su seguridad y la de su entorno cercano.

Araujo, visiblemente afectada por la situación, exigió una respuesta inmediata de las autoridades. La exvedette hizo un llamado para que La Policía tome medidas concretas ante la extorsión y las amenazas, ya que siente que su vida está en peligro debido a la falta de acción por parte de las autoridades.

Deysi Araujo denuncia extorsión y amenazas por parte de Los Pulpos

Este miércoles 26 de marzo, en el programa '¡Paren todo!', Deysi Araujo reveló que ha estado recibiendo constantes amenazas a través de llamadas y mensajes de la banda criminal Los Pulpos de Trujillo. Aunque intentó bloquear los números de los presuntos delincuentes, la situación sigue sin mejorar. “Me han llamado de números desconocidos, pero no he contestado. Luego me escribieron y tuve que bloquearlos”, explicó la artista.

Además, la exvedette expresó su indignación, ya que, a pesar de haber presentado una denuncia formal ante La Policía, no ha recibido ninguna respuesta efectiva. “He hecho la denuncia, pero lamentablemente la Policía no hace nada, seguro están esperando verme muerta para recién actuar”, manifestó con evidente frustración, acusando la inacción de las autoridades ante la grave situación que está enfrentando.

Deysi Araujo vivió momentos de terror

Cabe resaltar que, no es la primera vez que Deysi Araujo enfrenta amenazas contra su integridad. La exvedette ha revelado que la situación actual la ha afectado profundamente, tanto emocionalmente como en su vida diaria. "Tengo miedo por mi vida, todo lo que sucede es terrible", confesó, mostrando la angustia que vive a diario debido a las constantes amenazas que recibe.

Además, recordó que hace dos años sufrió un ataque con explosivos en la puerta de su casa, lo que la obligó a mudarse por razones de seguridad. La situación ha llegado a tal punto que incluso teme salir a trabajar, viviendo con el miedo constante de no saber qué podría suceder a continuación.