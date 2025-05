Expareja de Greg Michel vuelve con él tras denuncia por agresión y admite: “Sueño con tener una familia"

Luego de haber sido ampayados cenando juntos hace una semanas, a través de una transmisión en vivo, la modelo Maryjane Ramírez salió a aclarar su estatus amoroso con Greg Michel, su expareja a quien denunció a comienzos de este año por agresión física y psicológica.

La joven, quien estuvo acompañada de Michel durante todo el live de TikTok, aseguró que las razones detrás de su retorno de relación con el exchico reality fueron porque perdieron un bebé hace unos años y aún tiene deseos de formar una familia con él. "No es que lo perdoné, recién lo hemos confesado que perdimos un bebé juntos. No es fácil superarlo hasta ahorita. (...) Me ha sido difícil apartarme de ti (Greg Michel), yo sí sueño con tener una familia", detalló con mucha tristeza.

Maryjane denunció a Greg Michel por agresión

Como se recuerda, en julio de 2024, el programa "Magaly TV, la firme" hizo pública una denuncia impuesta por la madre de Maryjane hacia Greg Michel. En ella, lo acusaba de haber maltratado física y psicológicamente a su hija desde que era una menor de edad. Ambas se sentaron en el set de la popular "Urraca" y a través de una entrevista, Ramírez confesó que el exintregrante de Combate no solo la golpeó, sino que también la engañó reiteradas veces, y amenazó con arruinarle la carrera.

Tiempo después, en enero de este año, la joven volvió a denunciarlo por lo mismo. Esa vez porque, según declaró, se negó a tener intimidad con el modelo belga y este reaccionó de manera violenta empujándola posteriormente por unas escaleras y contra una mesa de vidrio. “Todo lo que salió del médico legista, los rasguños que tengo, voy a tomar cartas en el asunto y eso va a ir judicialmente”, aseguró en esa oportunidad.

Culpan a Magaly por escándalo

Durante la polémica transmisión en vivo, ambos aprovecharon a para "culpar" de alguna forma al programa "Magaly TV, la firme" por el escándalo en el que se vieron envueltos. "La denuncia fue hecha por la mamá de Maryjane, ella no quería salir en ese programa. Hasta media hora antes estaba escribiéndome a mí, que no le dejaban salir del canal", precisó Greg Michel en el live.

Asimismo, Maryjane Ramirez apoyó lo dicho por su pareja agregando que el programa de la "Urraca" habla mal de todos. "¿Cómo es conocido ese programa? habla mal de todos, no solamente de nosotros. (...). Hagas bien o mal, siempre va a ser mal hablado para esa persona, a no ser que le pagues para que hable bien", aseguró.