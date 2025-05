Susy Díaz visita tumba de Augusto Polo Campos para agradecerle por ‘deseo cumplido’: “Él no me falla”

En un reciente video de TikTok publicado en la cuenta @susydiazperu13, la excongresista compartió una emotiva visita a un cementerio de Lima, donde descansan los restos de Augusto Polo Campos, el renombrado compositor peruano y padre de su hija.

Según explicó, Susy Díaz acudió al cementerio Campo Fe de Huachipa para rendir homenaje al padre de su hija, a quien no visitaba desde su entierro en 2017. No obstante, el motivo de su visita fue especial: el autor de 'Contigo Perú' le había concedido un deseo, por lo que ella se acercó al camposanto no solo para agradecerle, sino también para pedirle otro favor.

Susy Díaz se emocionó al ver que su tumba tenía flores: 'Qué lindo, que no se olvidan'

Al colocar un ramo de flores sobre la lápida, Susy Díaz se mostró emocionada al notar que ya había otros dos ramos en la jardinera, y con una sonrisa expresó: 'Qué lindo, que no se olvidan'.

Posteriormente, la madre de Florcita Polo pronunció unas oraciones para concluir su visita, señalando: 'Él nunca me falla. Es muy milagroso. Después de tantos años, cumplió mi deseo y ahora estoy pidiendo otro', afirmó la excongresista”.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y señalaron: “Pídele que guíe a su hija Florcita”. Foto: composición LR/ TikTok / @susydiazperu13

Al ver el clip publicado en las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar y señalaron: “Pídele que guíe a su hija Florcita porque se mete con unos tipos que no valen la pena”, “Un grande que amó al Perú hasta su último día”, “Susy la visita debe ser voluntaria y de amor, no condicionada por un deseo”.

¿Cómo se hizo famosa Susy Díaz?

Durante la segunda mitad de la década de 1980, Susy Díaz formó parte de varios programas cómicos de la televisión peruana, pasando por Frecuencia Latina y América Televisión. Asimismo, a inicios de la década de 1990, fue conductora del programa musical Ritmo tropical para el canal Radio Televisión Peruana.

¿Cuándo fue congresista Susy Díaz?

Susana Ivonne Díaz Díaz se desempeñó como congresista de la República en representación de Lima durante el periodo parlamentario 1995-2000 por el partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA). Para su campaña política, la popular ex vedette se pintó el 13 en una de sus nalgas, ​ número que usó para ser elegida en la cédula de sufragio.