Susy Díaz arremete contra su hija Florcita y afirma que no es dueña de ninguna marca: "No está facturando"

Susy Díaz, hace unos días, expresó su preocupación por las amenazas de extorsión que su hija, Flor Polo, viene recibiendo, donde se le está exigiendo 20 mil dólares. "Es una pena lo que le está pasando a mi hija Florcita. Ella puso la denuncia y ahora las autoridades tienen que ver esos teléfonos", declaró al reportero de Todo se filtra de Panamericana Televisión. Ante esta situación, Susy Díaz salió a decir, en América Hoy, que su hija no es dueña de ninguna de las marcas que promociona para que la estén extorsionando con tal cantidad de dinero.

Según Susy Díaz, las marcas publicitarias que la contrataban le pedían a su hija que afirmara ser la dueña de los productos. “No mentirás, sino el castigo divino tendrás. El castigo de Dios es fulminante”, le advertía la exvedette a Florcita. Estas declaraciones, lejos de ser simples consejos, reflejaban la preocupación de Susy por la imagen y el futuro de su hija en el mundo del espectáculo y la sociedad.

¿Qué más dijo Susy Díaz?

Susy Díaz recalcó que su hija no es dueña de ninguno de los vestidos o jeans que promociona. “Cuando el Mero Loco me dijo: ‘Di que tú eres dueña de la cevichería’, yo le respondí: ‘¿Por qué voy a mentir?’ Yo le tengo mucho temor a Dios y no me gusta mentir”, agregó la excongresista.

Ante la consulta de una de las conductoras sobre una indumentaria en la que Flor Polo aparecía desfilando, Susy Díaz —conocida como ‘la Chuchi’— reiteró que su hija no es propietaria de la marca. “Ella no está facturando”, precisó. Esta afirmación generó la intervención de otro de los conductores de América Hoy, quien señaló que era importante que Susy aborde estos temas, ya que dejaba al descubierto ciertas alianzas estratégicas entre figuras públicas y empresas. Janet Barboza, también conductora del programa, advirtió que este tipo de revelaciones es riesgoso debido al alto nivel de extorsiones en el país.

Susy Díaz está preocupada por las denuncias de extorsión que viene recibiendo su hija Flor Polo. Foto: AP Noticias

¿Quién es Susy Díaz?

Susy Díaz, cuyo nombre completo es Ivonne Susana Díaz Díaz, es una figura emblemática de la farándula peruana. Es reconocida por su versatilidad como vedette, actriz cómica, cantante y excongresista. Nació el 28 de septiembre de 1963 en Lima.

Susy comenzó su carrera en 1984 como secretaria en Panamericana Televisión. Su incursión en el mundo del espectáculo se dio en 1986, cuando participó como bailarina en el programa cómico "Risas y Salsa". A partir de entonces, se consolidó como una vedette popular en la televisión peruana, destacando por su estilo provocador y carisma. Además, estudió arte dramático en el Club de Teatro de Lima, lo que le permitió ampliar su participación en programas cómicos y musicales.​ ​