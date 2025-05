Por una nueva jornada de la Liga 1 2025, Alianza Lima recibirá a Cienciano este viernes 2 de mayo. Los íntimos buscarán seguir consiguiendo victorias para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura (actualmente se ubican en el cuarto lugar con 19 puntos). Sin embargo, los de Néstor Gorosito afrontarán un encuentro complicado ante un equipo que viene de ganarle a Sport Huancayo con doblete de Christian Cueva. Este jueves 1 de mayo, el plantel del Papá arribó a la capital y 'Aladino' se refirió a lo que será su regreso a Matute.

El volante de 33 años reafirmó su hinchaje por Alianza Lima, pero enfatizó que ahora se debe a Cienciano del Cusco. Asimismo, elogió a Paolo Guerrero por mantenerse vigente en el campo de juego a sus 41 años y contó que con Carlos Zambrano siempre se comunican.

Christian Cueva habló de Paolo Guerrero y Carlos Zambrano

"Qué puedo decir de Paolo Guerrero, siempre lo he dicho, es un jugador que siempre ha marcado la diferencia y a la edad que tiene la sigue marcando", comenzó diciendo. Luego, añadió: "Zambrano es mi amigo, él lo sabe. Con Carlos siempre tenemos comunicación, al igual que con Paolo y nada, yo siempre voy a desearle lo mejor. Lógicamente cuandoa se trata de un partido de fútbol, cada uno defiende su camiseta, nada más".

Por otro lado, 'Aladino' aseguró que siempre será hincha del cuadro íntimo y reconoció que tiene un gran cariño por Cienciano debido a la forma en la que ha sido recibido.

"Yo no voy a olvidar mi hinchaje a Alianza Lima. Soy sido hincha de Alianza y lo seré toda mi vida, eso no va a cambiar nunca. Pero uno defiende a la camiseta en la que está. Hoy soy jugador de Cienciano y, para ser sincero, la forma en cómo me recibieron los hinchas y el club ha hecho que le tenga un cariño enorme", manifestó.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por la Liga 1 2025?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano se disputará el martes 2 de mayo a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.