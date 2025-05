Amén, Salim y Manolo, Chabelos, 6 Voltios y más artistas serán parte de esperado show ‘Rock Patrio’ por Fiestas Patrias 2025

Fiestas Patrias es sinónimo de orgullo para los peruanos. En el marco de esta celebración nacional, aparece una edición más de Rock Patrio, evento en donde se reúnen las bandas más importantes de la escena local y que este año tendrá dos fechas en el Centro de Convenciones Festiva del Centro de Lima: viernes 18 y sábado 19 de julio.



En la lista aparecen propuestas consagradas como Amén, Salim y Manolo, Chabelos, Inyectores, 6 Voltios, Cuchillazo, Campo de Almas, Tragokorto, Dmente Común, Los Carpinteros y Lobel de Argentina. A ellos también se unirán propuestas emergentes como Phonic, Bang 4 y A Tiempo y Oscar DLC.



On the Rock Concerts, productora a cargo de esta experiencia, confirmó que el primero de los días será un homenaje al punk rock peruano, en donde estarán las bandas más representativas como Chabelos, 6 Voltios, Inyectores, Cuchillazo,Tragokorto, Dmente Común. Para la segunda fecha, que es el sábado 19 de julio, estarán los mejores exponentes del pop rock nacional como los clásicos de Amén, Salim y Manolo, Campo de Almas, etc.



Al igual que ediciones anteriores, Rock Patrio será una ventana a nuevas bandas. Por eso figuran los proyectos emergentes como Phonic, A Tiempo y Bang 4 y Oscar DLC. Cabe mencionar que también estará presente Lobel, artista argentino que hace poco estuvo presente en el Quilmes Rock de Argentina .



On the Rock Concerts también mencionó que las entradas ya están a la venta en Joinnus. Por ahora, todas entradas le permiten al usuario ingresar a ambas fechas. Más adelante saldrá venta de entradas por día.