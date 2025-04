Rels B en Perú 2025: sectores y precios disponibles para el esperado concierto del cantante español en Costa 21

Rels B, uno de los artistas más relevantes de la música urbana en español, vuelve a Perú con su tan esperada gira mundial "A New Star World Tour 2025". El cantante, conocido por su estilo único y su gran éxito en plataformas de streaming, promete un espectáculo inolvidable para sus fans peruanos. Con una carrera consolidada y múltiples discos de oro y platino, Rels B se ha ganado un lugar destacado en la escena musical internacional, y su concierto en Lima es uno de los más anticipados del año.

El show será parte de su gira global que recorrerá varios países de América Latina, llevando su más reciente álbum, 'A New Star (1 9 9 3)', a diversas ciudades. Los detalles de las entradas ya están disponibles a través de Teleticket, la plataforma oficial de ventas para este evento. Si eres fan de Rels B y no quieres perderte este evento, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los precios, los sectores y la fecha del concierto de Rels B en Lima 2025.

¿Cuáles son los sectores y precios de las entradas para el concierto de Rels B en Perú 2025?

Las entradas para uno de los conciertos del 2025 más esperados ya están a la venta, y la demanda ha sido impresionante. Los fans de Rels B pueden elegir entre varios sectores, cada uno con un precio diferente, dependiendo de la cercanía al escenario y los beneficios adicionales que ofrecen. A continuación, te detallamos los sectores y precios disponibles para este evento único:

EXPRESS PACKAGE CANCHA VIP : 420 soles Incluye: Entrada en Cancha VIP. Early Entry: Acceso al recinto antes que el público en general. Un regalo exclusivo VIP diseñado para la ocasión. Una acreditación conmemorativa del show.

CANCHA VIP : S/311.00

CANCHA PREFERENCIAL : S/230.00

CANCHA GENERAL : S/161.00

CONADIS CANCHA VIP: S/248.00

Es importante mencionar que los boletos para los sectores Express Package Cancha VIP, Cancha VIP, y Conadis Cancha VIP ya se encuentran agotados, lo que refleja la alta demanda para ver a este artista en vivo. Afortunadamente, aún puedes conseguir entradas para los sectores Cancha Preferencial y Cancha General, aunque se espera que se agoten pronto debido al gran interés por este esperado concierto de Rels B en Lima.

Los sectores VIP ofrecen una experiencia exclusiva, con beneficios como acceso anticipado al recinto y un regalo conmemorativo. Si buscas una experiencia más cercana al escenario y una vivencia más inmersiva, los boletos VIP son la mejor opción.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Rels B en Perú?

El concierto de Rels B en Perú será el 2 de mayo de 2025, y tendrá lugar en el Multiespacio Costa 21, uno de los lugares más reconocidos de Lima para conciertos internacionales. Este recinto, ubicado en un punto estratégico de la capital peruana, es conocido por recibir grandes artistas de diversos géneros musicales.

Aunque la hora exacta del evento aún no ha sido confirmada, se espera que el show se realice en la noche, siguiendo la tradición de las presentaciones de Rels B. Los fans podrán disfrutar de los éxitos más recientes del artista, así como de sus canciones más queridas que lo han catapultado al estrellato.

Este evento es uno de los más esperados de la temporada en Lima, y forma parte de la gira mundial 'A New Star World Tour', que recorrerá varios países de América Latina, incluidos México, Argentina, Chile y Colombia. Los boletos para el concierto de Rels B en Lima están disponibles exclusivamente a través de Teleticket, la plataforma oficial de venta de entradas para el evento. Si aún no has adquirido los tuyos, no pierdas la oportunidad de ser parte de una noche épica con Rels B.