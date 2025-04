Durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, realizada el último sábado 26 de abril en la iglesia San Pedro del Centro de Lima, un momento inesperado desvió la atención de los asistentes y de miles de usuarios en redes sociales. Una fotografía donde aparecen Micheille Soifer y Sergio Baigorria —padre de la novia y actual alcalde de Chaclacayo— se volvió viral en TikTok debido a un detalle que encendió las especulaciones, la canción de fondo elegida por el propio Sergio, “El amor más bonito” de Tito Nieves.

La publicación del burgomaestre, acompañado de una leyenda romántica y un gesto cariñoso hacia la cantante, avivó rumores de un posible romance. Usuarios en redes sociales interpretaron la escena como una supuesta “oficialización” sentimental, situación que provocó cientos de comentarios, memes y teorías. Lejos de quedarse en silencio, Micheille Soifer respondió con claridad y humor, despejando cualquier duda sobre la naturaleza de su vínculo con el padre de Alejandra.

Micheille Soifer reaccionó a la foto viral en la que aparece con Sergio Baigorria

Este 29 de abril, Micheille Soifer apareció en las cámaras de América Espectáculos para referirse a la imagen viral que la mostraba sonriente junto a Sergio Baigorria. De manera, la artista minimizó los rumores, asegurando que todo se trató de un malentendido viral, sin base alguna.

"Me volví viral con el papá de Baigorria. Gleyson se ha preocupado, ja, ja, ja. Yo lo quiero muchísimo y la verdad que hemos crecido juntos. Nos han visto crecer, me causó mucha gracia y lo compartí. (¿Le comunicaste a Alejandra?) No... don Sergio Baigorria un besote, nos hemos vuelto virales, Gley tranquilo", expresó ante la prensa, entre risas y con tono relajado.

La intérprete dejó claro que tiene una larga amistad con la familia Baigorria y que guarda un gran cariño por el alcalde de Chaclacayo, a quien considera una figura cercana desde su juventud.

Pese a la controversia desatada en TikTok, la cantante no se mostró incómoda por los comentarios. Al contrario, compartió la imagen en sus propias redes sociales, reforzando que la viralización le pareció divertida.

Micheille Soifer oficializa su relación con Gleyson Reñé

Aunque la atención mediática giró en torno a la imagen con el padre de Alejandra Baigorria, Micheille Soifer mantiene una relación estable con Gleyson Reñé, joven artista con quien colabora musicalmente. Su romance fue confirmado meses atrás, luego del lanzamiento del tema “Ay mi moreno”, donde la química entre ambos se hizo evidente.

Micheille no solo confirmó la relación, sino que también ha compartido momentos íntimos y dedicatorias en redes sociales, evidenciando el buen momento sentimental que atraviesa. Por otro lado, aprovechó la ceremonia religiosa para felicitar públicamente a los recién casados. “Que siempre gane el amor por sobre todas las cosas, felicidades Alejandra Baigorria y Said Palao, los quiero mucho”, escribió en su cuenta oficial.

¿Quién es Micheille Soifer?

Micheille Soifer es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento peruano. Nacida el 2 de noviembre de 1989 en Callao, creció en el distrito de Ventanilla. Su trayectoria artística comenzó en la agrupación femenina Las Hijas de su Madre y luego se consolidó como vocalista en Alma Bella, donde popularizó el tema “Bombón asesino”.

Su incursión en la televisión ocurrió en 2011 al ingresar al reality ‘Combate’. Dos años más tarde, se convirtió en uno de los rostros principales de ‘Esto es Guerra’, programa en el que sigue vigente y suma más de diez años de participación activa. Además de su faceta televisiva, continúa desarrollando su carrera como cantante, con ambiciones claras, como lograr una colaboración con la colombiana Karol G.