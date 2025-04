Gerard Piqué y Clara Chía enfrentan rumores de infidelidad tras vínculo con presentadora venezolana

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía generó gran atención mediática en 2023, especialmente tras la confirmación de la separación del exfutbolista de Shakira. Tiempo después, el exjugador del Barcelona hizo pública su relación con la joven de 24 años. A través de fotos y publicaciones en las redes sociales, el público y los medios conocieron la nueva relación de estas figuras públicas.

Sin embargo, recientemente surgieron rumores de que el exdeportista podría haber sido infiel a Clara Chía, al igual que se especuló en su relación anterior con la cantante colombiana.

Rumores de infidelidad de Gerard Piqué con presentadora venezolana

Según informó el periodista Eduardo Carrillo en el programa ‘De primera mano’, el primer encuentro entre Marie Claire Harp y Gerard Piqué ocurrió durante un viaje del deportista a México. En ese momento, el exdeportista estaba en el país azteca para llevar a cabo negociaciones relacionadas con su proyecto Kings League.

A su vez, diversos medios mexicanos, país donde Harp se desempeña como conductora de televisión, han comentado la noticia. Las conductoras de ‘Sale el sol’, popular programa de espectáculos de la nación, fueron algunas de las que se refirieron al tema. "¿Es verdad que Gerard Piqué quedó impactado por la belleza de Marie Claire Harp? La conductora está guapísima", expresó una de ellas. A su vez, otra de las responsables del programa manifestó: "No me sorprendería porque es un mujerón. O sea, es altísima, es guapísima".

Marie Claire Harp fue participante del programa 'La casa de los famosos'. Foto: El Siglo de Durango

¿Qué respondió Marie Claire Harp sobre los rumores que la vinculan con Piqué?

Al ser consultada sobre su supuesta relación con Gerard Piqué, Marie Claire Harp lo negó por completo: "¡No sé, no sé, no sé! Yo me enteré por algunas amistades, pero cero que ver, jamás lo he visto en persona. Solo en un evento hace tiempo, pero ni siquiera nos estrechamos la mano", respondió al programa ‘Venga la alegría’.

Incluso, la modelo venezolana confesó ser una gran admiradora de Shakira. "Yo soy Team Shakira cien por ciento. No quiero que me salpique. Yo, como fanática de Shakira, no le haría eso a mi Shaki; por ahí no van mis tiros, muchachos", reveló.

En torno a la gran cantidad de 'likes' del exjugador blaugrana a sus publicaciones en Instagram, Harp dejó una respuesta inesperada: "Él está muy feliz con Clara Chía, yo estoy muy feliz, yo soy Team Shakira cien por ciento".

¿Quién es Marie Claire Harp?

Marie Claire Harp es una modelo venezolana que actualmente trabaja en el mundo televisivo de México. En 2023, formó parte del popular programa ‘La casa de los famosos’, en el que fue la primera eliminada. Sin embargo, gracias a su carisma, encontró más oportunidades en los shows del país azteca y actualmente conduce programas en Bandamax y TUDN. Además, en 2013 fue una de las concursantes del certamen de belleza Miss Venezuela.