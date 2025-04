El reconocido ‘Sonero de la Juventud’, Víctor Manuelle, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado ‘Si volviera Jesús’, una propuesta musical que invita a la reflexión durante la Semana Santa y que ya acumula casi dos millones de reproducciones en YouTube. Con un videoclip creado con inteligencia artificial, el artista transmite un mensaje cargado de esperanza, fe y espiritualidad, sin imponer creencias, pero buscando despertar conciencia en sus oyentes.



“Más que traer controversia, quiero crear conciencia”, expresó el salsero, quien se encuentra en una etapa de madurez personal, consolidado como padre de familia y como un artista enfocado en transmitir valores a través de su música.

Este tema forma parte de su más reciente producción discográfica ‘Retromántico’ y fue desarrollado en colaboración con el especialista en inteligencia artificial Isak ATOM. El concepto central gira en torno a una pregunta poderosa: ¿qué sucedería si Jesús regresara en la actualidad y se enfrentara a la indiferencia y los prejuicios del mundo moderno?

Víctor Manuelle reflexiona sobre su nuevo tema



En una reciente entrevista, el intérprete puertorriqueño, de 56 años, contó lo que sintió al momento de recibir la encomienda de Dios de publicar su nuevo tema ‘Si volviera Jesús’. Asimismo, aseguró que para defender su tema, que aparentemente no es comercial, tuvo que saber los pro y los contra.



“Empezó esa voz que no te deja dormir en la noche, (me dijo) ‘¿qué vas a ser con el tema?’. Sentí temor. Empecé a preocuparme qué lugares voy a ocupar en las listas. Todo esto es una industria que tiene que ver con ganancias y yo pertenezco a una compañía”, expresó Víctor Manuelle.

“Excelente canción, para los tiempos de hoy hace falta el amor al prójimo”, “Está linda la canción, pero pega en lo más profundo del corazón, porque yo también creo que caeríamos en lo mismo de no creer”, “Dios no deja en vergüenza a quienes le sirven” y “Víctor, no paro de llorar escuchando cada una de tus publicaciones donde hablas de esta canción porque definitivamente cuando Dios te dice que hagas o dejes de hacer algo, no tenemos manera de hacer nuestra voluntad, sino la suya”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.

El retorno de Víctor Manuelle a Lima



Y para alegría de sus seguidores peruanos, Víctor Manuelle se presentará este 24 de abril en el Estadio Nacional de Lima. Compartirá escenario con Marc Anthony, Rubén Blades y Daniela Darcourt en un concierto que promete ser una experiencia inolvidable, reuniendo a cuatro íconos de la salsa en una misma noche.