Los fanáticos de Marc Anthony, Rubén Blades, Víctor Manuelle y Daniela Darcourt estaban contando los días para ser parte del gran concierto que los artistas en mención iban a realizar este jueves 27 de febrero en el Estadio Nacional. Sin embargo, el público que compró sus entradas para ver a sus artistas favoritos tendrán que esperar un poco más para verlos en vivo.



Shows & Sports Entertainment, a través de sus redes sociales, informó que la reprogramación del concierto de Marc Anthony, Rubén Blades y Víctor Manuelle en Lima fue una decisión ajena totalmente a la empresa promotora y los artistas. “Es entera responsabilidad del Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad que tiene a su cargo la administración del Estadio Nacional”, aclararon.

¿Cuándo será la nueva fecha del concierto de Marc Anthony y compañía?



La empresa a cargo del concierto aseguró que se ven en la obligación de reprogramar el concierto de Marc Anthony, Rubén Blades, Víctor Manuelle y Daniela Darcourt para el jueves 24 de abril de 2025 en el mismo recinto y con la participación de todos los artistas mencionados.



“Esta nueva fecha ha sido posible no solo gracias a una gestión comprometida, sino también a la disposición de los artistas, quienes, a pesar de no estar de acuerdo con esta situación, comprenden que escapa de nuestras manos y han ajustado sus agendas para no fallarle al público peruano”, aclararon este lunes 24 de febrero.

¿Qué pasará con las entradas para el concierto?



Todas las entradas adquiridas para este 27 de febrero seguirán siendo válidas para la nueva fecha sin necesidad de ningún procedimiento adicional. En caso de no poder asistir, se podrá solicitar el reembolso de las entradas a partir del 26 de febrero a través de Ticketmaster. Además, para los que aún no han podido adquirir sus boletos, la venta continúa, y hay descuento del 30% con tarjetas BBVA hasta el 13 de marzo.



“En nombre de los artistas y de nuestra empresa, agradecemos desde ya su comprensión a esta situación que escapa de nuestras manos. Los esperamos este próximo 24 de abril para bailar y disfrutar de una noche que será inolvidable”, concluyen en su comunicado.