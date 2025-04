Tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, su vida amorosa vuelve a ocupar titulares. El escritor, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, también protagonizó un sonado romance con Isabel Preysler, figura central de la prensa del corazón en España. La historia entre ambos combinó pasión, controversia y diferencias irreconciliables.

Ambos personajes eran figuras públicas de primer nivel. Ella, la exesposa de Julio Iglesias y viuda del ministro español Miguel Boyer; él, un ícono de las letras hispanoamericanas. La relación que compartieron durante siete años marcó un capítulo inesperado en la vida personal del autor de La ciudad y los perros, y terminó sin reconciliación, pero con respeto mutuo.

¿Cómo se conocieron Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

La conexión entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler no fue inmediata ni producto del azar reciente. Todo comenzó en 1986, cuando la socialité filipina-española entrevistó al literato para la revista ¡HOLA! en Estados Unidos. En aquel momento, ambos estaban casados: el autor con Patricia Llosa, su prima y esposa durante más de cinco décadas, e Isabel con el economista Miguel Boyer.

Ese primer encuentro dejó una huella sutil pero duradera. Durante ese verano, las parejas coincidieron nuevamente en Marbella. Los rumores sobre una atracción entre el Premio Nobel de Literatura e Isabel Preysler comenzaron a circular, aunque no pasó a mayores. La muerte de Boyer en 2014 cambió el panorama.

Fue en un crucero por México y Perú donde se reencontraron tras años sin contacto cercano. En esta ocasión, compartieron tiempo con uno de los hijos del magnate Carlos Slim. Poco después, un viaje a Londres patrocinado por Porcelanosa resurgió la chispa que ambos habían sentido años atrás y marcó el inicio de su noviazgo, que ambos mantuvieron en reserva hasta que fueron fotografiados juntos en junio de 2015.

Vargas Llosa puso fin a su matrimonio con Patricia y se trasladó a la residencia de Isabel en Madrid. Desde entonces, se convirtieron en protagonistas habituales de los eventos sociales europeos. Fueron portada de revistas y símbolo de una historia de amor tardía que parecía sólida. Sin embargo, la estabilidad no perduró.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler en 1986. Foto: Revista ¡HOLA!





¿Por qué terminó su relación?

En diciembre de 2022, Isabel Preysler confirmó a través de la revista ¡HOLA! que su vínculo con Mario Vargas Llosa había llegado a su fin. La noticia sorprendió a la opinión pública, ya que durante años habían proyectado una imagen de armonía y complicidad. Sin embargo, las diferencias personales se volvieron irreconciliables.

Mientras el entorno cercano de Preysler señaló que los celos del escritor se volvieron insoportables, allegados a Vargas Llosa indicaron que la relación sufrió un desgaste natural. Las personalidades disímiles de ambos generaron tensiones. Él era un hombre metódico, reservado y centrado en la escritura; ella, una figura acostumbrada al brillo de los medios y la vida social.

“No me arrepiento de nada, éramos de dos mundos distintos”, expresó el autor en una entrevista a El País Semanal. Isabel, por su parte, dejó entrever en una aparición en El Hormiguero que la separación no fue dolorosa: “Con los años todo duele menos. Hombre, la última no me dolió nada”.

Después del rompimiento, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre Mario Vargas Llosa y su exesposa Patricia Llosa. Aunque nunca confirmaron un retorno sentimental, fueron vistos juntos en varias ciudades del mundo como París, Lima y Santo Domingo, lo que avivó los rumores de una reconciliación familiar más allá del plano amoroso.

Comunicado de los hijos de Mario Vargas Llosa. Foto: Álvaro Vargas/X





¿De qué falleció Mario Vargas Llosa?

Mario Vargas Llosa falleció el domingo 13 de abril de 2025, en su residencia de Lima, a los 89 años. La noticia fue confirmada por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana a través de un comunicado en redes sociales. Aunque no se especificó la causa de la muerte, en sus últimas apariciones públicas se notaba un notorio deterioro físico.

El Nobel de Literatura pasó sus últimos años entre Lima y Madrid. Luego de su separación de Isabel Preysler, se instaló de manera definitiva en Perú. Celebró su último cumpleaños, el pasado 28 de marzo, rodeado de sus hijos y de Patricia Llosa. En la fotografía que compartió Álvaro Vargas Llosa se le vio sonriente, frente al mar, en un ambiente de paz familiar.