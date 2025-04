Flavia Gómez, esposa del cantante Moisés Vega, expresó sus sospechas sobre una posible infidelidad del artista con Isabel Enríquez, exintegrante de Corazón Serrano. Como prueba, mostró mensajes en los que confronta al cumbiambero respecto a su presunta cercanía con la cantante, ante lo cual él respondió: “Esa señorita no tiene nada que ver en nuestra ruptura”.



En una reciente entrevista, Moisés Vega reconoció que haberse casado solo tres meses después de conocer a Flavia Gómez fue una decisión precipitada. “Nuestra relación ya no daba para más”, afirmó. Asimismo, negó cualquier tipo de relación amorosa con Isabel Enríquez, quien recibió duros calificativos en las redes sociales por las declaraciones de Gómez.

Isabel Enríquez se defiende de acusaciones de la esposa de Moisés Vega



El último jueves 10 de abril, Isabel Enríquez utilizó su cuenta de TikTok para contar su verdad. Según la cantante, no se esperaba la grave acusación de la aún esposa de Moisés Vega. “Estoy supersorprendida por lo que acaba de salir en televisión nacional. Es algo que no he querido dejarlo pasar por alto, ya que están mancillando mi imagen, mi reputación, mi carrera. Me esfuerzo todos los días y nunca he tenido la necesidad de irme por este camino, de querer armar algún tipo de show o un circo”, indicó.



Asimismo, Enríquez explicó que su vínculo con Moisés Vega no va más allá de lo laboral y que ella no es la responsable de la ruptura del cantante con su esposa. “Lo conozco hace muy poco. La única relación que tengo con él es de trabajo. Trabajamos en la misma empresa, por lo que nos han podido ver juntos. Y nos van a seguir viendo. Estoy todavía en asombro, esto ha afectado no solamente a mí, sino también a mi familia”, añadió.

La intérprete de ‘Ya será tarde’ manifestó que le ha afectado estar en el ‘ojo de la tormenta’ y habló de su situación sentimental. “Me siento molesta, me siento mal, me siento indignada porque no veo razón por la cual me señalen y me acusen de algo tan grave. O sea, jamás en mi vida he tenido un problema por algo parecido. Llevo bastante tiempo sola y es una decisión que tomé a raíz de experiencias que he tenido en mi vida. Entonces, estoy enfocada en mi carrera”, sostiene.

Isabel Enríquez se quiebra por las críticas



Minutos después de iniciar su descargo, Isabel Enríquez manifestó que no es la primera vez que la vinculan con otros artistas, como Chechito y Edwin Sierra. Asimismo, indicó que está sensible porque aún no supera la muerte de su hermano.

“Me han puesto un calificativo que no me corresponde. Me están echando la responsabilidad de un tema donde no tengo nada que ver. Yo salgo sobrando (...) Los que me conocen, saben que yo vengo pasando un proceso bien delicado. Saben que todavía yo no me puedo reponer de la pérdida de mi hermano. Entonces, claro que me afecta, nunca me he metido con nadie, nunca me he peleado con nadie, nunca he estado envuelta en estas situaciones”, expresó entre lágrimas Isabel Enríquez, quien recalcó que no dudará en tomar acciones legales si continúan con las difamaciones.