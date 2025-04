El exfutbolista Jefferson Farfán ha causado revuelo tras compartir un mensaje en sus redes sociales, justo después de la denuncia por violencia psicológica interpuesta por Darinka Ramírez, la madre de su última hija. En medio de la controversia, el exjugador de la selección peruana decidió hablar a través de su cuenta de Instagram, aunque lo hizo de manera indirecta.

La publicación, aunque de carácter positivo, tiene un contexto particular. Esta frase no era nueva, ya que se trataba de una publicación realizada por Farfán en abril de 2022, la cual decidió compartir nuevamente en sus historias de Instagram en medio de la polémica. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, especialmente luego de que el programa 'Amor y fuego' hiciera pública la denuncia de Darinka Ramírez, quien asegura haber sido víctima de violencia psicológica por parte del exfutbolista.

El mensaje que compartió Jefferson Farfán en redes

A pesar de la denuncia en su contra, Jefferson Farfán optó por compartir un mensaje cargado de optimismo en sus redes sociales. “Cuando vienen tiempos difíciles, elige la felicidad” fue la frase que decidió destacar en sus historias de Instagram. Aunque la publicación fue tomada por algunos como un intento de mostrar serenidad ante la controversia, lo curioso es que esta frase ya había sido publicada anteriormente, en abril de hace dos años.

Jefferson Farfán.

Muchos de sus seguidores interpretaron el mensaje como una forma de mantener la calma frente a las adversidades, sin embargo, otros se preguntan si realmente está abordando las acusaciones de manera adecuada. Además, cabe resaltar que Jefferson Farfán tomó la radical decisión de limitar los comentarios en sus redes sociales.

La denuncia de Darinka Ramírez a Jefferson Farfán

La denuncia presentada por Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán causó gran sorpresa, especialmente porque se conocía que ambos mantenían una relación cordial. Según el parte policial, el incidente ocurrió el jueves 3 de abril, cuando una discusión entre ambos escaló rápidamente. La influencer asegura que el exfutbolista le gritó frente a su hija de dos años, lo que provocó que la menor comenzara a llorar por la tensión del momento.

En el documento oficial, se indica que, en medio del altercado, Farfán habría pisado los juguetes de su hija, lo cual generó la molestia de Ramírez, quien le pidió que tuviera más cuidado con las pertenencias de la niña. Además, el exfutbolista habría comenzado a agredir verbalmente a Darinka con frases como: “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes. La vida que tienes es por mí. Te vas a regresar a tu casa, tú te alimentas de mi pensión”. Estas duras palabras habrían sido el detonante para que Ramírez decidiera presentar la denuncia formalmente ante las autoridades, acusando a Farfán de violencia psicológica.