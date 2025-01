Yiddá Eslava, reconocida actriz y figura pública, enfrenta serias acusaciones tras un conflicto con la emprendedora Karla Álvarez, quien denunció que la intérprete no cumplió con un acuerdo de promoción para su negocio de chocolatería. Según la madre de familia, la actriz recibió sus productos en mayo de 2024 con el compromiso de mencionarlos en redes sociales, pero nunca lo hizo, lo que la llevó a mostrar capturas de chats para desmentirla públicamente.

El conflicto escaló cuando Eslava declaró que desconocía la llegada de dichos productos y negó haber hablado con la empresaria. Sin embargo, las pruebas presentadas por Álvarez contradicen estas declaraciones, revelando detalles de una comunicación directa y comprometedora. "Me dijo malcriada y malagradecida", indicó la madre emprendedora.

Emprendedora contradice a Yiddá Eslava y muestra pruebas

La emprendedora Karla Álvarez afirmó que intentó comunicarse en múltiples ocasiones con Yiddá Eslava a través de TikTok, Instagram y WhatsApp para obtener una respuesta sobre la promoción acordada. Según la madre de familia, Eslava ignoró sus mensajes por meses, lo que llevó a una creciente frustración.

Emprendedora contra Yiddá Eslava.

“Le escribí varias veces desde mayo, incluso envié un video en octubre para recordarle el compromiso, pero no obtuve respuesta hasta mucho después”, explicó Álvarez en su cuenta de Instagram. Según la empresaria, Eslava finalmente respondió, pero el tono de su mensaje fue despectivo. "Solo quería que nadie más pase por esto, pero parece que a ella no le gustó que lo contara, que me dijo malagradecida y malcriada", agregó.

"Ella nunca me escribió ni mandó nada explicándome las cosas que estaba pasando y el porqué no subía la mención. Fui yo la que le escribió en octubre y le pregunté por el video, ahí fue donde recién me lo envió y me dijo que sí se grabó, solo eso, ni una palabra más", indicó, descartando haber recibido alguna disculpa de Yiddá Eslava por el desacuerdo.

Chats de empresaria contradicen versión de Yiddá Eslava

Como respuesta a las negativas de la actriz, Álvarez compartió capturas de chats en los que, presuntamente, ambas acordaban la entrega de los productos. En los mensajes, la actriz o su representante mencionaron detalles que sugerían conocimiento del tema.

Emprendedora muestra chats con Yiddá Eslava.

Algunos fragmentos de las conversaciones incluyen mensajes como: "Sisi, ya están por llegar. No sabía que eras tú la que escribía. Graciasss", atribuidos a la cuenta de Yiddá Eslava o a su equipo. Aunque la actriz no desmintió explícitamente la autenticidad de los chats, la emprendedora tomó esta omisión como una confirmación.