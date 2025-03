Drake Bell revela que su relación con Josh Peck se vio afectada por el escándalo de abuso en Nickelodeon

El actor Drake Bell rompió el silencio sobre el impacto que tuvo el abuso sexual infantil que sufrió durante su paso por Nickelodeon, revelando cómo este hecho afectó su amistad con Josh Peck. En un episodio reciente del pódcast "Good Guys", conducido por Peck, ambos actores conversaron sobre los cambios en su relación y las difíciles circunstancias que marcaron su adolescencia en la industria del entretenimiento.

El testimonio de Bell también arrojó luz sobre la experiencia de volver al set de "Drake & Josh" después del abuso que sufrió en "The Amanda Show". El actor explicó que, aunque el programa le brindó momentos de felicidad, el regreso al mismo escenario donde ocurrió la agresión sexual representó un reto emocional. La conversación entre los excompañeros de reparto evidenció la falta de conocimiento que tenía Peck sobre la situación en ese momento y el impacto que tuvo en su dinámica.

¿Cómo cambió la relación entre Drake Bell y Josh Peck después del escándalo de abuso en Nickelodeon?

La relación entre Drake Bell y Josh Peck pasó por una transformación importante después del escándalo de abuso sexual infantil que sufrió Bell en 2001, cuando apenas tenía unos 15 años, por parte de Brian Peck (sin parentesco con Josh). Este era instructor de diálogo de Nickelodeon, fue arrestado en 2003 y sentenciado a 16 meses de prisión en 2004 tras ser declarado culpable de un acto lascivo contra una menor y de cópula oral con una menor de 16 años.

A pesar de que durante los primeros años de filmación de "Drake & Josh" ambos actores compartían momentos de amistad, como salir a jugar bolos o pasar tiempo en casa del otro, el ambiente cambió cuando Bell comenzó a lidiar con el trauma de su abuso sexual infantil. Bell recordó cómo durante la filmación de "Drake & Josh", las cicatrices emocionales provocadas por la agresión sexual se convirtieron en una barrera para mantener una relación cercana con Josh.

Bell también explicó que no fue capaz de abrirse con Josh en ese entonces. “Creo que como éramos tan cercanos, pensé: 'Eres uno de esos tipos que no voy a revelar todo lo que pasó', mencionó. Por su parte, Josh relató cómo no entendió la distancia de su amigo y cómo, incluso, pensó que Bell simplemente no quería interactuar con él. “Hasta que me contaste lo que estaba pasando, lo veía con la perspectiva de un adolescente de 14 años”, dijo Peck, evidenciando la falta de comunicación que existió entre ellos en ese entonces.

¿Qué explicó Drake Bell sobre su experiencia al volver a filmar en el set "Drake & Josh"?

El regreso de Drake Bell al set de "Drake & Josh" después del abuso que sufrió en "The Amanda Show" fue especialmente doloroso. Bell detalló cómo al regresar a los mismos estudios de Nickelodeon, los recuerdos del abuso se hacían presentes en cada rincón del set. La idea de estar en el mismo lugar donde había sufrido la agresión sexual le resultaba insoportable. “Lo peor fue que, cada día que llegaba, el monstruo estaba ahí”, compartió Bell, aludiendo a las sombras del abuso que aún le perseguían. Aunque su relación con Josh Peck fue lo único que le brindó consuelo en ese momento, las tensiones y el sufrimiento interno marcaron su experiencia profesional.

Bell, quien permaneció en silencio sobre el abuso durante mucho tiempo, mencionó que, a pesar del trauma, su amor por el programa nunca desapareció. “Luces, cámara, acción, ahí fue donde me sentí cómodo, feliz y entusiasmado”, comentó Bell, dejando claro que, aunque el abuso seguía presente en su mente, su experiencia en la serie fue crucial para su carrera y su crecimiento personal. En este sentido, expresó: "No quiero que los fans dejen de ver 'Drake & Josh' como una forma de solidaridad. Me encantó el programa".

Además, Bell reveló que durante ese tiempo, sus emociones y recuerdos del abuso también se vieron reflejados en su trabajo, una carga emocional que se manifestaba en su día a día. “Ahora estoy entrando en la fase de 'Drake y Josh', donde deberíamos decir: 'Hermano, somos compañeros. Este es nuestro momento, estemos juntos en esto'”, compartió Bell, enfatizando la dificultad de regresar a ese ambiente. La conexión con Josh fue un pilar fundamental para sobrellevar todo el peso emocional.