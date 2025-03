El tema de Cazzu, que se estrenó el pasado 19 de marzo, ha sido interpretado por algunos como una respuesta a la situación de Ángela Aguilar, lo que ha intensificado el interés mediático. Sin embargo, lo que ha captado la atención de los internautas son las declaraciones de una mujer, que asegura haber sido engañada por su pareja y Cazzu.

La joven, identificada como Nadir, compartió su experiencia en Facebook, donde relató que Cazzu le enviaba mensajes mientras ella estaba en la maternidad, a punto de dar a luz. Este testimonio ha generado un debate sobre la veracidad de las acusaciones y la reputación de la artista.

¿Cazzu se involucró en una relación?

La cantante Cazzu se encuentra en el ojo del huracán después del lanzamiento de su nueva canción ‘Con otra’, ya que una usuaria de Facebook encendió la polémica al acusarla de haber mantenido una relación con su esposo durante su embarazo, lo que desató una ola de reacciones entre los internautas.

Nadir, quien se mostró visiblemente afectada, reveló que su relación con Cazzu se remonta a 2014, cuando la cantante supuestamente mantenía una relación con su esposo.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerdan en el 2014, cuando me mandaba mensaje contándome lo hermoso que la había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad, embarazada de ocho meses de mi hija”, fue lo que escribió en Facebook.

Mujer acusa a Cazzu de interferir en su matrimonio. Foto: Facebook

Usuaria revela más detalles a Javier Ceriani

La acusación de esta usuaria contra Cazzu no pasó desapercibida, pues el presentador Javier Ceriani entabló comunicación con esta mujer para entrevistarla en su programa de Youtube. La involucrada no solo compartió su dolor, sino que también aseguró que la argentina era consciente de su situación.

“Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella donde reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con él, los dos solos. Ella ha vivido mucho tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común, la verdad que yo he hablado con ella, ella sabe que yo no estoy mintiendo, he sufrido un montón porque una vez he terminado internada porque era una engañada”, reveló.