¿A qué hora es ‘El valor de la verdad’ con Macarena Vélez?: la exchica reality hablará de Said Palao, Alejandra Baigorria y la 'Nena' Cubillas

Macarena Vélez responderá en 'EVDLV' preguntas sobre Alejandra Baigorria, Said Palao y la 'Nena' Cubillas. Foto: Composición LR/Youtube/Difusión

Macarena Vélez responderá en 'EVDLV' preguntas sobre Alejandra Baigorria, Said Palao y la 'Nena' Cubillas. Foto: Composición LR/Youtube/Difusión

Macarena Vélez será la invitada en el próximo episodio de ‘El valor de la verdad’, que se transmitirá el domingo 23 de marzo por la señal de Panamericana. En esta edición, la influencer podría revelar detalles sobre su relación con el alcohol, su pasado amoroso con Said Palao y su vínculo con Alejandra Baigorria. Además, Macarena será cuestionada sobre las últimas polémicas en las que se ha visto involucrada, incluyendo un posible conflicto con ‘Nena’ Cubillas.

Después de las revelaciones de Pamela López y Shirley Arica, la exparticipante de 'Esto es guerra' está lista para compartir detalles inéditos de su vida personal. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte esta nueva edición, llena de impactantes revelaciones.

¿A qué hora es 'El valor de la verdad' con Macarena Vélez?

El episodio de ‘El valor de la verdad’ con Macarena Vélez como invitada se emitirá este domingo 23 de marzo a las 9:45 p. m. por la señal de Panamericana TV. La exchica reality se sentará en el temido sillón rojo para responder preguntas sobre su pasado, sus momentos más duros y su vida sentimental.

¿Qué contará Macarena Vélez en 'El valor de la verdad'?

Las confesiones de Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’ este domingo 23 de marzo prometen causar revuelo. La influencer responderá preguntas que abarcan desde su infancia hasta momentos difíciles de su vida, así como sus relaciones con figuras del espectáculo.

En el avance promocional, se revelaron algunas de las preguntas que pondrán a Macarena en aprietos, como: “¿Eres alcohólica?”, en referencia a las imágenes que causaron controversia, donde se la ve visiblemente ebria y siendo llevada en brazos por su pareja, Juan Ichazo. Aunque no se revela su respuesta exacta, en el avance la influencer admite: “No fue algo de lo que me sienta orgullosa”.

Además, la relación de Macarena con Said Palao y su vínculo con Alejandra Baigorria serán parte de las revelaciones. En el adelanto, la conocida 'Chica increíble' responderá a la pregunta: “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”. En otro fragmento, la influencer menciona: “Fue bastante feo de verdad lo que me hizo”, lo que sugiere que podría haber compartido detalles íntimos de su relación con la empresaria.

Otra de las preguntas que más llamó la atención fue la que involucra a 'La Nena' Cubillas: “¿Te metiste en la relación de Johana ‘La Nena’ Cubillas?”. En otro momento del avance, la modelo explica que la empresaria supuestamente comenzó a encararla entre gritos. “Me empezó a insultar en la calle y a gritar (...) y me empezó a cómo encarar y quería hasta golpearme”, se le escucha decir a Vélez en el video promocional de 'El valor de la verdad'.

Las preguntas que responderá Macarena en 'El valor de la verdad'

Macarena Vélez también abordará episodios que marcaron su vida como los problemas de autoestima debido a su apariencia física y un episodio de abuso. A continuación, te presentamos las preguntas que hasta el momento se han revelado en los avances del episodio con la exchica reality.