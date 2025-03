Armonía 10 de Walther Lozada atraviesa un momento difícil, al igual que las demás agrupaciones de cumbia, debido a la ola de amenazas y atentados que han sufrido en los últimos meses. Sin embargo, hay algunas noticias positivas para su público. A través de sus redes, se anunció el retorno de uno de sus vocalistas más populares de la orquesta.

¿Quién volvió a Armonía 10 de Walther Lozada?



Después de renunciar de Armonía 10 de Walther Lozada por un supuesto problema con Agustín Guevara, mánager de la orquesta, el cantante Eduardo Saavedra estuvo trabajando como solista por un corto periodo, hasta que fue fichado por los Caribeños de Guadalupe, orquesta que lo presentó a lo grande.



Eduardo Saavedra, reconocido por su habilidad musical y por su vínculo familiar como hermano de Irving Saavedra, vocalista y miembro destacado en Armonía 10, estuvo pocos meses en Caribeños de Guadalupe, donde fue el encargado de interpretar temas como ‘La farsa’, ‘Ayúdame a salvar este amor’, ‘Mi mundo sin ella’ y algunos de los temas que grabó el fallecido Edwin Alcántara.

Fans celebran el retorno de Eduardo Saavedra



Pero para sorpresa de muchos, Armonía 10 de Walther Lozada anunció este 20 de marzo el retorno de Eduardo Saavedra, a través de la publicación de una fotografía donde se ve al hermano de Irvin Saavedra posando feliz con Arturo Lozada, dueño de la agrupación piurana.



“¡Bienvenido, Eduardo Saavedra!”, fue el corto mensaje que se publicó en la fanpage de la agrupación. Como era de esperar, las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos celebraron el regreso del piurano a la orquesta que se fundó en honor al productor Walther Lozada, mientras que otros elogiaron su registro vocal.

Tras su paso por los Caribeños de Guadalupe, Eduardo Saavedra regresa a Armonía 10. Foto: difusión

“Buen jale, Dios los bendiga siempre, ud. son la cumbia de las leyendas”, “Qué bueno, cantan súper”, “Bienvenido, Eduardo Saavedra, Regresas a tu casa”, “Los dos hermanos en las dos Armonías. Cantan lindo los hermanos Saavedra” y “Esta siempre fue tu casa, Eduardo, qué bueno que estás en la mejor Armonía 10 de Walther Lozada”; fueron algunos de los comentarios.



Armonía 10 de Walther Lozada no se presentará más en Lima por extorsiones



La orquesta Armonía 10, creada en honor a Walther Lozada y reconocida como una de las más emblemáticas del Perú, ha decidido suspender todas sus presentaciones en Lima debido a amenazas de muerte que han recibido. Un mensaje de WhatsApp, atribuido a un presunto delincuente conocido como ‘El Monstruo’, revela la gravedad de la situación. En este mensaje, el individuo se adjudica la muerte de Paul Flores y exige un pago de S/70.000, además de una presentación mensual, para evitar futuros ataques contra la agrupación.



El contenido del mensaje es alarmante: "Tu agrupación ya no será la misma de antes. Te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Tardo, pero no olvido. Ustedes me subestimaron y esas son las consecuencias. Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al 100 conmigo", se lee en la amenaza. Ante esta situación, Armonía 10 ha optado por priorizar su seguridad y no se presentará en la capital hasta que se ofrezcan garantías adecuadas.