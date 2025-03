La tragedia que enlutó a la música peruana con la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha puesto en evidencia la creciente inseguridad que afecta al gremio musical. La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada anunció que no volverá a presentarse en Lima debido a las constantes amenazas de extorsionadores y la falta de garantías para su seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú.

Según denunciaron, grupos criminales, como los Injertos del Cono Norte, los han intimidado exigiendo pagos para permitirles seguir con sus actividades. Diversas agrupaciones como Grupo 5, Corazón Serrano y La Única Tropical también han denunciado que la inacción de las autoridades.

Armonía 10 de Walther Lozada no se presentará más en Lima por extorsiones

La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada, una de las más representativas del Perú, tomó la decisión de cancelar todas sus presentaciones en Lima debido a las reiteradas amenazas que han recibido. En un mensaje de WhatsApp enviado a su representante, un presunto delincuente identificado como "El Monstruo" se atribuyó la muerte de Paul Flores y exigió el pago de S/70.000 junto a una presentación mensual para evitar nuevos atentados contra la agrupación.

"Tu agrupación ya no será la misma de antes. Te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Tardo, pero no olvido. Ustedes me subestimaron y esas son las consecuencias. Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al 100 conmigo, S/70.000 y una fecha por mes", advierte el mensaje de los extorsionadores. Esta situación ha llevado a la agrupación a priorizar su seguridad, decidiendo no presentarse en la capital hasta que existan garantías reales.

El manager de Armonía 10 de Walther Lozada también expresó su frustración con la inoperancia de las autoridades. "Para qué vamos a ir (a la comisaría) si al final no hay resultados", declaró, destacando que han denunciado en reiteradas ocasiones las amenazas y no han recibido ninguna protección efectiva por parte de la Policía Nacional del Perú.

Armonía 10 de Walther Lozada. Foto: Captura A10 de Walther Lozada.





Grupo 5 y otras orquestas denuncian inacción de la Policía

La preocupación por la inseguridad no es exclusiva de Armonía 10 de Walther Lozada. Otras orquestas de cumbia como Grupo 5, Corazón Serrano y La Única Tropical han levantado su voz de protesta denunciando que también han sido víctimas de extorsionadores y atentados contra sus integrantes.

El velorio de Paul Flores reunió a diversas figuras de la cumbia peruana, quienes aprovecharon la oportunidad para exigir a las autoridades que tomen acciones concretas contra la delincuencia que azota al sector. En un comunicado conjunto, los músicos expresaron su indignación y miedo: "No queremos morir. No podemos seguir normalizando esta situación. Unámonos y exijamos justicia".

Corazón Serrano, La Única Tropical y el Grupo 5 revelaron que, cada vez que han denunciado amenazas o ataques, no han tenido respuesta alguna de la Policía Nacional del Perú. “Desde hace dos años es normal para nosotros salir con mucha seguridad, con escoltas, armamento largo y hemos llegado a tocar hasta arriba de los andamios con francotiradores, esa cosa es vergonzosa”, señaló Christian Yaipén.

Comunicado de orquestas exigiendo seguridad. Foto: Instagram.





¿Por qué existen dos Armonía 10?

El reciente ataque a Paul Flores ha reavivado el debate sobre la existencia de dos agrupaciones bajo el nombre de Armonía 10. Tras la muerte de Walther Lozada en 2022, una disputa legal fragmentó a la agrupación en dos bandos: la orquesta original y Armonía 10 de Walther Lozada, liderada por la familia del fallecido director.

Javier Lozada, hermano del fundador, inició un proceso legal para registrar la marca Armonía 10 a su nombre, lo que generó una división interna. Por otro lado, los hijos de Walther Lozada decidieron crear su propia orquesta bajo el nombre de su padre mientras resolvían los conflictos legales.

Esta disputa ha generado confusión entre los seguidores de la cumbia. En un principio, la orquesta de los hijos de Lozada se llamó "Walther Lozada y su Orquesta", pero con el tiempo adoptaron el nombre de Armonía 10 de Walther Lozada. Mientras tanto, la agrupación dirigida por Javier Lozada continúa operando bajo el nombre original, generando un conflicto de identidad entre ambas partes.