El caso de Alexandra Díaz, la joven de 21 años que fue ampayada con Roberto Guizasola, ha tomado un giro alarmante. Según lo revelado en el programa 'Magaly TV, la firme', la joven ha denunciado al exfutbolista por amenazas graves y acoso. En su denuncia, Alexandra relata cómo Guizasola la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad en el que, en caso de ser violado, debía pagarle 100.000 dólares. Además, asegura que el exfutbolista filtró videos íntimos de ella y amenazó de muerte a su familia.

Magaly Medina expuso el caso en su programa del 18 de marzo, detallando cómo el padre de Alexandra también se ha manifestado sobre las amenazas, denunciando que el exfutbolista enviaba emisarios para intimidar a su hija.

Revelación del audio de amenaza de Roberto Guizasola

Una de las pruebas más contundentes presentadas por Alexandra Díaz fue un audio donde se escucha a Roberto Guizasola amenazándola. En la grabación, el exfutbolista le dice a la joven: “Tú no te vas a burlar de mí huev... No te vas a burlar de mí ¿ya? yo ya sé quién es la persona, no me lo des, ni tampoco voy a hablar contigo”. Las palabras de Guizasola han sido calificadas como altamente intimidatorias, y la joven ha entregado más material a la fiscalía y a la policía. Magaly Medina condenó el contenido del audio, advirtiendo sobre la gravedad de la situación y pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

Irregularidades en la denuncia y amenazas adicionales

El proceso judicial de Alexandra Díaz también ha presentado irregularidades, según lo informado en el programa de Magaly Medina. La denuncia por coacción no fue recibida inicialmente en el distrito de Carabayllo, donde reside la joven. El padre de Alexandra, visiblemente afectado, expresó su indignación: "Está que manda emisarios, todo es amenaza... Yo a ese 'pata' no quiero verlo preso, nada de eso, simplemente quiero que la ciudadanía se entere del tipo de persona que es", dijo en la emisión.