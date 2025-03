Armonía 10 hace conmovedor llamado para frenar el sicariato tras la muerte de Paul Flores, 'El Ruso': "No queremos morir"

La reconocida orquesta Armonía 10 alzó su voz de protesta contra la ola de violencia que azota al país tras el trágico asesinato de Paul Flores, conocido como 'El Ruso', quien falleció luego de recibir dos disparos en un ataque armado contra el bus de la agrupación la madrugada del domingo 16 de marzo. A través de un conmovedor comunicado publicado en sus redes sociales, la emblemática banda expresó su indignación y temor ante la inseguridad que enfrentan los artistas en el Perú, exigiendo justicia y medidas urgentes para frenar las extorsiones y el sicariato. Bajo el lema '#NoQueremosMorir,' su mensaje se viralizó rápidamente y recibió el respaldo masivo del público y otros músicos.

El comunicado cobró aún más fuerza al ser leído en vivo durante el concierto en homenaje a Paul Flores, evento que reúne a diversas figuras de la música nacional. Armonía 10 no estuvo sola en este llamado a la acción: artistas como Leslie Shaw, Hermanos Yaipén, Corazón Serrano y otros, se sumaron a la exigencia de justicia y seguridad para el gremio musical.

Comunicado de Armonía 10 ante ola de sicariato en el Perú

Ante la creciente ola de violencia y el reciente asesinato de Paul Flores, 'El Ruso', Armonía 10 compartió un contundente comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su preocupación y exigieron medidas urgentes para frenar el sicariato y las extorsiones que afectan a los artistas en el país. "Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú", se lee en el primer párrafo.

Comunicado de Armonía 10.

"La música es arte, cultura y alegría, pero hoy quienes vivimos de ella nos vemos obligados a convivir con el miedo, el dolor y la incertidumbre sobre nuestras vidas, y no solo quienes estamos involucrados en este rubro, nuestro público, y todas aquellas personas que han sido obligadas a dar sumas de dinero a cambio de seguir con vida. Unámonos, es el momento de exigir parar esta ola criminal", agregaron.

Asimismo, Armonía 10 hizo un llamado a la unión de todos los músicos y trabajadores del sector artístico, exhortando a que se sumen a esta lucha por mayor seguridad y justicia. Asimismo, demandaron acciones inmediatas por parte de las autoridades para frenar la violencia que azota al país.

"No podemos seguir normalizando esta realidad, por eso, hacemos un llamado urgente a nuestros colegas de la cumbia, salsa, folklore, rock, y a todos los artistas del país, así como a los medios de prensa y marcas, para unirnos y exigir seguridad y justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades y el cese de toda esta criminalidad (...) La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unidos somos más fuertes. ¡Exigimos justicia!", sentenciaron.

Comunicado de Armonía 10 es leído en homenaje a Paul Flores

Durante el concierto en homenaje a Paul Flores, 'El Ruso', el reconocido artista y presentador Ernesto Pimentel fue el encargado de leer en vivo el comunicado de Armonía 10, llevando el mensaje de protesta y exigencia de justicia a todos los asistentes. En medio de un ambiente de conmoción y solidaridad, las palabras de la agrupación resonaron con fuerza, evidenciando la angustia de los músicos peruanos ante la creciente inseguridad.

"La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán", se escuchó en el recinto, una frase que encapsula el temor y la indignación de los artistas, quienes día a día enfrentan amenazas, extorsiones y violencia. Este pronunciamiento fue respaldado por Caribeños de Guadalupe, Hermanos Yaipén, Corazón Serrano y más grupos que se dieron cita al homenaje de 'El Ruso'.