En la emisión del 7 de marzo de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina se pronunció sobre la controversia generada tras la difusión de un video en el que, supuestamente, aparecía Tilsa Lozano bailando en una fiesta. La conductora reconoció el error y pidió disculpas a la exmodelo después de que exigió la rectificación por parte de la 'Urraca'.

Ante la presión y la solicitud de Lozano a través de redes sociales, Magaly Medina admitió el error de su equipo de reporteros y ofreció disculpas en vivo. “Nosotros dijimos que era Tilsa Lozano pasándola bien, bailando esta fusión de cumbia ‘Soy soltera’, y la verdad solo se le ve el perfil. Yo decía, pero ese trasero no tiene Tilsa, no tiene un trasero, digamos, tan formado, pero los ‘urracos’ me dijeron que era Tilsa Lozano, no le podía apreciar bien la cara”, comentó durante su programa.

Magaly Medina se disculpó con Tilsa Lozano por error de sus reporteros

La conductora de espectáculos enfatizó que la equivocación se debió a la confianza en su equipo de reporteros, quienes aseguraron que la mujer en el video era Tilsa Lozano. “Uno confía en sus reporteros”, afirmó Medina, para luego asumir la responsabilidad del error. “No era ella, así que las disculpas del caso, porque cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo”, agregó.

Cabe destacar que, según información previa, Tilsa Lozano y su esposo Jackson Mora se encontrarían de viaje en Miami. En ediciones anteriores de su programa, Magaly Medina había mencionado que el viaje de la pareja podría tratarse de un intento de reconciliación tras los rumores de infidelidad de la pareja de la ex 'Vengadora'.

Horas antes de la disculpa de Magaly Medina, la exmodelo había manifestado molestia tras la difusión del informe de 'Magaly TV, la firme'. A través de su cuenta de Instagram, la exchica ‘Vengadora’ negó rotundamente ser la persona que aparece en el video y exigió que se rectifique la información. “No soy yo. Me imagino que alguien va a rectificar esa info porque mandar cartas notariales me da flojera. Solo aviso que esta persona no soy yo. Recalco eso. Para que ustedes vean que no siempre hay que creer todo lo que sale en televisión”, escribió en sus redes sociales antes de borrar la publicación.

Además, Tilsa Lozano había advertido que podría tomar medidas legales si no se corregía la información difundida por el programa. “Me están difamando, la dueña del video mandó un mensaje a alguien cercano a mí diciendo que es ella... Y obviamente yo sé que no soy yo. ¿Cómo se llama esto? ¿Difamación? ¿Mala información?”, cuestionó públicamente.