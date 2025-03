Beto Ortiz es un periodista muy conocido por su estilo directo y sin filtros. El ahora presentador de ‘El valor de la verdad’ siempre ha estado en el centro de la polémica, ya sea por sus comentarios o por las sorpresas que suele develar. En esta ocasión, sorprendió a todos al confirmar en vivo una primicia relacionada con uno de los nombres más populares del espectáculo peruano: Tilsa Lozano.

Durante su participación en el programa 'Ouke' de Carlos Orozco, Beto Ortiz, quien estuvo de invitado, reveló, sin darse cuenta, que la exmodelo será la flamante conductora de Panamericana Televisión, una noticia que sorprendió a muchos.

Beto Ortiz revela que Tilsa Lozano será la nueva figura de Panamericana TV

Todo ocurrió cuando Carlos Orozco explicaba detalles sobre el nuevo programa que se viene por el canal 5: “Esta vez El valor de la verdad viene con una suerte de programa spin-off o programa que se alimenta de El valor de la verdad de lunes a viernes, que es el que se ha anunciado Ric La Torre, que es con Laura Spoya y…”, En ese momento, Beto Ortiz lo interrumpió y dijo: “Y Tilsa Lozano”.

La reacción en el set fue inmediata. Orozco, sorprendido, le aclaró que el nombre de Tilsa aún no era oficial: “Bueno, estás revelando que es Tilsa Lozano. La gente lo sospechaba, pero no se había confirmado”. Con su característico estilo, Ortiz solo atinó a responder entre risas: “¿No lo han dicho? Bueno, sorry, ya lo dije”.

¿De qué tratará el programa de Tilsa Lozano y con quienes lo conducirá?

Con la confirmación de su llegada a Panamericana TV, los detalles sobre el programa de Tilsa Lozano empiezan a tomar forma. Se sabe que la exmodelo formará parte de ‘La Noche Habla’, un nuevo espacio que será transmitido de lunes a viernes. En este programa, Lozano estará acompañada por Ric La Torre, la tiktoker Tracy y Laura Spoya, quienes se encargarán de analizar y desmenuzar todo lo relacionado con ‘El valor de la verdad’, el polémico formato que regresa con Beto Ortiz.

“Si los demás programas van a vivir de El valor de la verdad, por qué no vamos a vivir nosotros. Porque por mucho que digan, ‘que no, que ya lo había dicho, que ya lo dijo todo’, vas a ver que el lunes todo el mundo va a estar colgado”, indicó el polémico Ortiz.