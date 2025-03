Tilsa Lozano expresó su indignación contra el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme', luego de que emitieran un informe en el que supuestamente se le ve disfrutando de una fiesta tras el escándalo de supuestamente de infidelidad de su esposo, Jackson Mora. Sin embargo, la exchica vengadora aseguró que la mujer que aparece en el video no es ella y exigió que Magaly Medina corrija la información.

La exmodelo usó sus redes sociales para desmentir la nota y manifestar su malestar por lo ocurrido. "No soy yo. Me imagino que alguien va a rectificar esa info porque mandar cartas notariales me da flojera. Solo aviso que esta persona no soy yo. Recalco eso. Para que ustedes vean que no siempre hay que creer todo lo que sale en televisión", afirmó Lozano en su cuenta de Instagram, que luego borró.

Tilsa Lozano pide a Magaly Medina que se rectifique por video

El programa 'Magaly TV, la firme' presentó una nota en la que se mostraban imágenes de una mujer bailando en una fiesta. En el informe, se aseguraba que Tilsa Lozano estaba celebrando su "soltería" en medio de la polémica sobre la presunta infidelidad de Jackson Mora. "Esta vez a 'Tili' no la vimos en un show, sino que en un cumpleaños de una amiga, bailando su veintiúnico tema, pero ahora en versión cumbia", narraba la voz en off del programa.

Ante esto, la exmodelo desmintió categóricamente que se tratara de ella y advirtió que podría tomar medidas legales si no se corregía la información. "Me están difamando, la dueña del video mandó un mensaje a alguien cercano a mí diciendo que es ella... Y obviamente yo sé que no soy yo. ¿Cómo se llama esto? ¿Difamación? ¿Mala información?", cuestionó.

Tilsa Lozano será la nueva conductora de Panamericana Televisión

En medio de la controversia con Magaly Medina, Tilsa Lozano también ha sido noticia por su nuevo rol en la televisión. Durante una entrevista en el programa 'Ouke' de Carlos Orozco, Beto Ortiz cometió un desliz y reveló accidentalmente que la exmodelo será la conductora de un nuevo programa en Panamericana Televisión.

Todo ocurrió cuando Carlos Orozco hablaba sobre un programa derivado de 'El valor de la verdad', mencionando a Laura Spoya como una de las presentadoras. En ese momento, Ortiz lo interrumpió y añadió: "Y Tilsa Lozano". Ante la sorpresa del líder del programa, quien le aclaró que el nombre de Tilsa aún no se había confirmado oficialmente, Beto solo atinó a reír y decir: "¿No lo han dicho? Bueno, sorry, ya lo dije".