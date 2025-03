La presentadora de televisión Magaly Medina provocó diversas reacciones entre su audiencia tras mostrar su lado más emotivo en la última emisión de su programa. La conductora expresó su tristeza al enterarse de la salida de su exproductor Ney Guerrero del canal ATV, lo que la afectó profundamente.

Ney Guerrero ya no forma parte de ATV, según se anunció el día de ayer. Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre las razones de su salida, este cambio representa el cierre de un capítulo significativo en el canal.

Magaly Medina reacciona a la salida de Ney Guerrero

Luego de confirmarse la salida de Ney Guerrero de ATV, Magaly Medina no dudó en mostrarse en shock por la desvinculación de su amigo con el canal. Fue así que, en una reciente entrevista con el diario Trome, la conductora de espectáculos dejó entrever su desconcierto con esta noticia.

“Lamentablemente, Ney ya no está, algo que sin duda me ha dejado en shock”, detalló la ‘Urraca’ inicialmente al citado diario. Asimismo, Magaly Medina confesó que Ney Guerrero fue una pieza clave en ATV, señalando que debió tener un cargo mayor dentro del canal. “Para mí, él debió ser el gerente de producción de ATV”, añadió al respecto.

Cabe señalar que, hasta el momento, Ney Guerrero no ha realizado declaraciones públicas acerca de su salida de ATV y tampoco ha indicado cuáles serán sus futuros proyectos en el ámbito televisivo.

Ney Guerrero y la vez que habló de Magaly Medina

Por otro lado, Magaly Medina compartió en diciembre de 2024 declaraciones que Ney Guerrero le concedió a un grupo de estudiantes universitarios, en donde reveló que no estaba convencido de salir al aire con el programa conducido por la ‘Urraca’.

“Yo siempre le dije a Magaly: ‘El día que no generes estaciones, el día que no te cuestionen y que no generes polémica, ya fuiste’”, expresó el exproductor de televisión.