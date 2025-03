Después de su participación en Milán, Magaly Medina recibió duras críticas por su elección de vestuario mientras acompañaba a Jorge Luis en la destacada pasarela. La conductora generó controversia entre los asistentes y en redes sociales, donde diversos usuarios expresaron sus opiniones sobre su atuendo, que no logró convencer a todos los presentes.

Según las imágenes y videos difundidos, Magaly Medina estuvo acompañada por las influencers Natalie Vértiz y Alondra García Miró, ya que fueron invitadas del diseñador Jorge Luis Salinas para el Milán Fashion Week.

Magaly Medina rompe su silencio tras su viaje

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina decidió responder a sus detractores, por la elección de su vestuario al acompañar al diseñador Jorge Luis Salinas.

“La gente critica mucho, que por qué elegí ese vestido, que las botas no iban con el vestido, que el peinado no. Se preguntan que ¿cómo es posible que apareciera al costado de Alondra y Nataly?, robándoles el show. Que ¿cómo es posible que saliera a pasear con mis nietecitas?”, señaló al inicio de manera irónica.

Asimismo, Magaly Medina se cuestionó que las personas la hayan criticado por la elección de su vestimenta, algo muy superficial. “Tampoco se pasen, la gente se malea feo, pero yo digo ¿por qué tanta envidia?. Ustedes déjenme porque a mí no me importa, yo tengo cuero de chancho”, añadió con una risa.

Magaly Medina sobre las influencers que asistieron

Por otro lado, Magaly Medina no dudó en elogiar a las modelos Natalie Vértiz y Alondra García Miró durante su estadía en Milán, destacando que son figuras de la farándula peruana que no han crecido por estar involucradas en escándalos.

“Precisamente de las chicas que estuve rodeada, son de las no escandalosas de la farándula, son de las más serias, de las más profesionales y eso me encanta. Yo feliz porque tampoco es que me vaya yo ir a juntar con Macarena Vélez”, concluyó irónicamente.