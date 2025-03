Marina Gold, una de las figuras emergentes del streaming peruano, ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras responder con dureza a las críticas del streamer Diealis. La influencer, quien dejó atrás su carrera en la industria del cine para adultos para incursionar en Kick, acusó a su colega de minimizarla y lanzarle constantes indirectas debido a su poca experiencia en la plataforma.

El conflicto se desató luego de que Diealis hiciera comentarios sobre la participación de Marina en Kick, insinuando que su crecimiento en la plataforma no ha sido sencillo. Ante esto, la creadora de contenido no dudó en defenderse en una de sus transmisiones en vivo, señalando que el streamer la ha estado desacreditando por no haber colaborado con él en lagunas oportunidades.

Marina Gold se ha convertido en una de las figuras más llamativas del streaming en Perú, dejando atrás su carrera en la industria del cine para adultos para enfocarse en este nuevo mundo digital. Su contenido principal se desarrolla en Kick, en el que ha colaborado con varios streamers peruanos, generando gran interacción con su comunidad.

Sin embargo, en los últimos días, su relación con el streamer Diealis ha captado la atención. Ambos creadores de contenido mantenían una química notable en sus transmisiones conjuntas. Sin embargo, las recientes declaraciones de Marina han generado revuelo, ya que la influencer aseguró que Diealis la ha estado minimizando debido a su poca experiencia en la plataforma.

Durante una de sus transmisiones en Kick, Marina Gold decidió responder a las críticas de Diealis, quien, según ella, la ha estado atacando con comentarios indirectos. "Me llevas tirando, no sé cuánto tiempo. Cada cierto tiempo me tiras una chiquita, indirectas, indirectas, haciéndome de menos", expresó con evidente molestia.

Según las declaraciones de Marina, Diealis ha insistido en recordarle que "no es tan fácil" el mundo del streaming y que "perdió la oportunidad" por no haber colaborado con él en sus directos. La influencer citó las palabras del streamer, quien le habría dicho: "Ya se dio cuenta cómo es esto, No es tan fácil, ¿no? Uy, te lo perdiste por no haber hecho stream conmigo. Uy, qué pena por ti". Ante esto, la actriz replicó: "Lo siento por ti. Haciéndome así de menos. ¡Qué te pasa, de verdad?".

