Joven rechaza propuesta indecente de Marina Gold y ella se ‘lamenta’: “Ya no estoy en mi prime”

Marina Gold se ha convertido rápidamente en una de las figuras más llamativas del streaming peruano, dejando de lado su faceta como actriz de cine para adultos para explorar este nuevo mundo digital. En sus transmisiones, se le ha visto vendiendo marcianos XL, visitando playas de provincia y reaccionando a partidas de Dota, uno de los juegos más populares del momento. Todo este contenido lo comparte en Kick y en otras plataformas de redes sociales.

En su más reciente aventura, la peruana llegó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para charlar con los jóvenes postulantes que terminaron de rendir su examen de admisión. Sin embargo, lo que parecía una jornada tranquila dio un giro inesperado cuando entrevistó a un jovencito quien también estaba reporteando en el lugar.

Marina Gold fue rechazada por joven en la UNI

Bajo el inclemente sol a las afueras de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Marina Gold se robó la atención de numerosos transeúntes y estudiantes, quienes la reconocieron de inmediato y aprovecharon para pedirle fotos y saludos, a lo que ella accedió con total amabilidad. En medio de la multitud, apareció un joven que, aparentemente, no sabía quién era realmente la influencer y decidió entrevistarla. Con total naturalidad, le preguntó:

“¿Cachimba, en qué carrera estás?”, a lo que ella, con su característico sentido del humor, respondió: “Hay una nueva carrera que se llama ‘Gampilogía’ y trata sobre el estudio del cuerpo humano, parte inferior”, desatando risas entre los presentes. El joven, intrigado por la respuesta de Marina Gold, no dudó en repreguntar con seriedad: “¿Y ya alguien estudió tu cuerpo?”

Sin pensarlo dos veces, la streamer le lanzó una propuesta inesperada: “No todavía, ¿quieres ser el primero?” Pero para sorpresa de todos, el joven la rechazó de inmediato con un contundente “No, ahí no más”, dejando a Marina totalmente desconcertada. Entre risas, la actriz de cine para adultos reaccionó con asombro y se ‘lamentó’ con sus seguidores: “¡Oye, gente, el chico me ha choteado! Es la primera vez que alguien lo hace, ya no estoy en mi prime”, señaló.

Marina Gold sufre baneo en Kick tras polémico incidente en baño público

A comienzos de febrero, Marina Gold, la actriz de cine para adultos más famosa en Perú, reveló que fue baneada de Kick por 15 horas debido a un grave episodio en un baño público. Según contó a Radio Exitosa, mientras realizaba un streaming en las calles cerca del Jockey Plaza, decidió ingresar a los servicios higiénicos para miccionar.

Sin embargo, cuando se levantó su vestido, las imágenes se transmitieron en vivo, lo que llevó a la plataforma a sancionarla de inmediato. “Fui al baño y puse la cámara en un ángulo que, según yo, pensé que no se me veía, pero sí se me vio, y en Kick no puedes mostrar nada de eso”, contó streamer de 22 años. En un principio, la plataforma decidió banearla por seis días, pero tras apelar, se la redujeron a 15 horas. “Les escribí y les dije que disculpen, fue de casualidad. No es que lo hiciera a propósito. Felizmente, ya me devolvieron mi cuenta”, relató Marina Gold al programa ‘Contra Tráfico’ de Ricardo Rondón.