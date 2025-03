Esta semana, Érika Villalobos fue la invitada especial en el programa de Verónica Linares, donde compartió detalles sobre su actual relación con Erik Zapata. La actriz manifestó que está disfrutando de un momento positivo junto a su pareja, a pesar de la distancia que los separa. Además, no descartó la posibilidad de trasladarse al extranjero para iniciar una nueva etapa de convivencia juntos.

Según lo que detalló Érika Villalobos en la entrevista, no descarta contraer matrimonio con su novio en algún momento: “Yo no tengo problemas, no estoy en contra del matrimonio”. La actriz por el momento se siente tranquila en su actual relación.

¿Érika Villalobos tendrá boda con Erik Zapata?

Hace unos días Érika Villalobos estuvo en el podcast de Verónica Linares, donde se le consultó sobre los posibles planes de boda con su pareja Erik Zapata, ahora que ya llevan 2 años juntos. La actriz destacó que no le cierra las puertas al matrimonio, después de su mediática separación con Aldo Miyashiro.

“Sí, no tengo problema. O sea, yo no estoy en contra del matrimonio, o sea, si me caso bien y si no me caso tan bien, no hay problema. (Si te vas allá y sigues con él, te tienes que casar de todas maneras) sí, pues”, agregó contenta.

Cabe señalar que la pareja de Érika Villalobos es ajeno al ámbito del espectáculo, ya que ha mantenido su vida privada en un perfil bajo. De acuerdo con información difundida, reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas.

¿Érik Villalobos tiene planes de mudarse al extranjero?

Por otro lado, Érika Villalobos explicó que por el momento se siente tranquila de mantener una relación a distancia con su pareja, a pesar de que él vive en Estados Unidos.

“Siempre dicen eso (que es mejor que viva lejos), pero no, a nosotros nos gustaría vivir juntos. Si creemos que ha sido positivo el hecho de habernos conocido y que resulta que no vivimos en el mismo país, cosa que nos ha obligado a ir despacio. Nuestra idea es finalmente poder vivir juntos”, confesó tajantemente.