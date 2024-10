Érika Villalobos ha decidido abrirse sobre su vida personal y hablar de su relación a distancia con Erick Zapata. La actriz, conocida por su larga trayectoria en la televisión peruana, ha demostrado estar en un momento de estabilidad y felicidad. En una reciente entrevista con La República, Villalobos expresó su satisfacción con el rumbo que ha tomado su vida, tanto en el ámbito profesional como personal. "Me encuentro muy bien, muy contenta, tranquila, ocupada, en paz", afirmó, describiendo su estado emocional actual.

La actriz, que desde hace tiempo mantiene su romance con Erick Zapata, reveló algunos detalles sobre cómo logran hacer funcionar su relación a distancia. Aunque este tipo de vínculos pueden ser complicados, Villalobos ha demostrado que con creatividad e ingenio, es posible mantener el amor vivo, incluso cuando hay kilómetros de por medio. La actriz no ocultó su felicidad en esta etapa y compartió algunos consejos sobre cómo manejar este tipo de relaciones.

Érika Villalobos celebra su amor con Erick Zapata

En su conversación con La República, Érika Villalobos no solo habló sobre su éxito en el trabajo, sino también sobre cómo ha sido capaz de mantener una relación sólida con Erick Zapata, a pesar de la distancia. Villalobos dejó en claro que está en un momento pleno de su vida: "Muy bien, la verdad que sí, muy tranquila y muy contenta", dijo al referirse a su relación sentimental.

A lo largo de la entrevista, la actriz fue clara al destacar que, aunque no esperaba estar en una relación a distancia, ha aprendido a adaptarse a la situación. A través del uso de herramientas digitales, como las redes sociales, Villalobos y Zapata logran mantener la comunicación constante, algo que considera clave para el éxito de su relación. "Es bien difícil, yo tampoco me esperé nunca estar en una relación a distancia, pero creo que es ser un poco ingeniosos también. Tenemos las redes sociales, eso nos ayuda", explicó la actriz.

Este tipo de relaciones requieren esfuerzo y dedicación, pero la pareja parece haber encontrado un equilibrio que les permite estar conectados a pesar de la separación física. Villalobos compartió que es importante ser creativo en estas circunstancias y utilizar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles.

Érika Villalobos habla de su relación a distancia

La relación entre Érika Villalobos y Erick Zapata ha sido comentada por los medios desde hace tiempo, pero la actriz siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión decidió ser más abierta y compartir su experiencia en una relación a distancia, una situación que, según sus propias palabras, no fue planeada, pero que ha sabido manejar de manera satisfactoria.

Durante la entrevista, Villalobos también mostró sorpresa cuando le preguntaron si Erick Zapata planea asistir a alguna de sus próximas presentaciones teatrales. "Esperemos, ojalá que se pueda. No sé exactamente, no hay una fecha, pero seguro vendrá, por supuesto", respondió. A pesar de la incertidumbre en cuanto a cuándo podrán verse en persona, la actriz no mostró preocupación, confiando en que su relación continuará prosperando.