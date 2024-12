Angie Jibaja: conoce los motivos de su polémica partida del Perú y su nueva vida fuera del país

Tras ser captada en varias ocasiones por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, Angie Jibaja decidió alejarse del foco mediático. En sus declaraciones, la modelo llegó a expresar la necesidad de estar cerca de su familia, especialmente de su madre, quien reside en Chile desde hace años.



En una entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, Angie Jibaja reveló que su viaje al extranjero fue por el deseo de reconectar con sus raíces familiares y buscar apoyo emocional en un momento difícil de su vida.



¿Por qué Angie Jibaja se fue del Perú?



En medio de sus constantes polémicas en televisión, Angie Jibaja ha compartido que su decisión de abandonar Perú se debe a la soledad y la depresión que ha enfrentado en los últimos años, por lo que en su entrevista con el programa de espectáculos brindó algunos detalles de su decisión de dejar el país.

“Me hacía falta la familia, me hace falta mucho este núcleo. (…) Estoy justo en pleno tratamiento. Estoy feliz y contenta. (…) Estuve muy sola, muy perdida; sentía una pena tan grande en mi corazón; estaba tan deprimida que realmente no tenía ganas de reírme, de salir, de mostrarme; no tenía ganas”, resaltó la modelo. Incluso reconoció que se sentía perdida y con una gran pena en su corazón, lo que la llevó a buscar un cambio en su vida.

¿A dónde se mudó Angie Jibaja?



Actualmente, Angie Jibaja reside en Chile, donde su madre le ha ofrecido un espacio en su hogar. La actriz ha expresado su gratitud por el apoyo recibido y ha compartido sus planes de construir una nueva casa en el terreno que le han proporcionado.

“Mi mamá tiene una casa súper grande y tiene un esposo súper lindo, y me han acogido bien. Por ejemplo, me están dando un pedazo de terreno allá. Lo máximo, porque voy a poder hacer mi casita como quiero y vamos a ver qué me depara el futuro, porque ahorita estoy pensando en el aquí y el hoy”, afirmó, mostrando optimismo por lo que está por venir.

En medio de su proceso de recuperación, Jibaja ha reflexionado sobre los escándalos que la han rodeado y ha manifestado su arrepentimiento por sus acciones pasadas.

“Realmente, en ese momento me dejé llevar por mis emociones, por la ira y la cólera. Estoy completamente arrepentida y ahora estoy agradecidísima (con mi madre) porque nunca me dejó (…). Han sido circunstancias. Yo estoy enferma, me estoy sanando, y la verdad es que lo que más quiero es estar bien. Yo estoy aquí continuando con mi tratamiento”, indicó.