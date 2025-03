Gino Assereto defiende su participación en ‘Hombres a la plancha’: “Me sentía preparado para cantar”

'Hombres a la plancha', un espectáculo que mezcla humor, anécdotas y música, tuvo una gran acogida, por lo que la producción decidió lanzar la temporada de verano en el centro de convenciones Maracaná (Jesús María). Para alegría de muchos, Marco Zunino, Yaco Eskenazi, Juan Carlos Rey de Castro, Stefano Meier, Thony Valencia y Gino Assereto realizarán una breve gira por el interior del país.



Este teatro musical presenta canciones de célebres intérpretes de la música en español, incluyendo a Luis Miguel, Ricardo Arjona, Chayanne y José José, entre otros íconos del género. La dirección estará a cargo de Marco Zunino y una de las grandes sorpresas ha sido Gino Assereto, quien nunca había participado en un musical.

Gino Assereto feliz de estar en 'Hombres a la plancha'



—¿Qué tan fácil o difícil ha sido asumir este reto?

—Yo siempre me dejo sorprender por la vida. Si ahorita estoy haciendo esto (cantar), es porque ya me sentía preparado para hacerlo, es el momento indicado. Esta es una oportunidad muy importante para mí, por el desenvolvimiento que he tenido, por las limitaciones que he podido trabajar internamente. Si hace 5 años me presentaban ese proyecto, yo no lo hubiera aceptado.



—¿Por qué?

—No me hubiese sentido capaz de poder realizarlo, pero hoy es una oportunidad hermosa y una experiencia que me ha servido bastante y que la he sabido aprovechar y sobre todo porque he conectado con grandes personas. Me he rodeado de grandes artistas como Juan Carlos, Marco y Stefano, que son actores. Para mí, eso no tiene precio, es algo muy bonito.



—¿Qué crees que aportas al show?

—Cada uno de nosotros es un ingrediente, cada uno pone lo suyo para que lleguemos a lo que la gente ha visto, a lo que la gente ha disfrutado. Para mí, eso ya pagó todo, no hay satisfacción más grande que eso. Nos hemos complementado, la hemos pasado muy bonito. He hecho mucha química con todos. Cuando dicen que Marco (Zunino) es exigente, siempre se necesita eso.



—Hay gente que no te tenía fe por tu faceta como chico reality

—Soy de las personas que siempre va a aceptar los comentarios de la gente. Si la gente tenía prejuicios o pensaba que Yaco y yo no éramos capaz porque veníamos de ser chicos realities; pues se acepta.

—¿Qué les dirías a todos los que tienen muchos prejuicios contra los chicos reality?

—A esas personas que tienen prejuicios, los invitaría algún día que vayan a ‘Esto de guerra’ para que vean lo difícil que es estar en ese programa y lo que se requiere para estar dentro de ese programa. A las finales, son experiencias y aprendizajes y eso es lo que más me importa.



—¿Te ha afectado esos comentarios?

—No, para nada. Si me pongo a sentirme mal por todo lo que las personas dicen, mejor me compro mi tumba y me entierro. Uno tiene que aprender a aceptar los comentarios de las personas, cada uno es dueño de su verdad y jamás voy a debatir la verdad de un tercero. Yo soy feliz y las experiencias que vivo son para mí, independiente a que a la gente le guste o no. El trabajo interno y el proceso es mío, entonces me siento contento pensando en mí.

La última función en Lima se llevarán a cabo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Foto: difusión

—¿Cuáles son tus expectativas por la gira a provincia de ‘Hombres a la plancha’?

—Bueno, la aceptación del público ha sido muy bueno. El motivo por el cual estamos viajando no es porque a nosotros se nos haya dado la gana de ir, sino porque el público quiere que nosotros estemos allá. Eso lo agradecemos y queremos llegar para entregarles todo el cariño y todo el amor que se merecen.

'Hombres a la plancha' le dice adiós a Lima

'Hombres a la plancha' se despide de Lima con sus últimas funciones, que se llevan a cabo de miércoles a sábado, culminando el sábado 8 de marzo a las 8:00 p. m. en el centro de convenciones Maracaná, en Jesús María. Esta fecha coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Los actores Yaco Eskenazi, Gino Assereto, Thony Valencia, Marco Zunino, Stefano Meier, Juan Carlos Rey de Castro y Luis Baca han manifestado su profundo agradecimiento al público por la gran acogida que ha tenido el espectáculo, el cual ha sido catalogado como el mejor del 2024. Con un elenco compuesto por seis talentosos y carismáticos artistas, acompañados de grandes voces y música en vivo, 'Hombres a la plancha' promete ofrecer una experiencia inolvidable llena de emociones en cada función.