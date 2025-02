Fernando Díaz, periodista peruano con cerca de 30 años de trayectoria, ha sido parte de diversos programas dominicales y espacios de investigación. Desde hace más de dos años, integra el equipo del magazine ‘Arriba mi gente’, donde conduce junto a Maju Mantilla y Santi Lesmes. En Latina, ha tenido la oportunidad de mostrar un lado más dinámico y auténtico, revelando más de su personalidad.



En esta entrevista con La República, Fernando Díaz habla de cómo se ha llegado a compenetrar con sus compañeros de ‘Arriba mi gente’ y se refiere a la competencia y a todo lo que pueden a llegar a hacer por el rating. Asimismo, comentó sobre la lucha de egos entre compañeros de un mismo canal y de la importancia de saber que hay vida después del trabajo.

Fernando Díaz sigue firme en 'Arriba mi gente'

—¿Qué tan cómodo estás en ‘Arriba mi gente’?

—Ya es mi tercer año. Sí, me siento cómodo, el programa me gusta y tiene todavía mucho más para crecer. Y, sobre todo, le gusta a un público ya definido.



—¿Ha sido fácil mantenerse sin tocar temas de espectáculos?

—El programa es parte del concepto que tiene el canal de hacer de la programación un contenido de valor, que sume a tu vida, que dé información, que divierta sanamente y que no recurra a la fórmula del espectáculo, del chisme, del ataque, de la crítica y, sobre todo, de no reforzar prejuicios contra las mujeres o contra las minorías.



—¿Estás en contra del periodismo de espectáculo?

—Para nada, yo creo que es un camino, una decisión. En el canal se decidió no hacer un magazine en la mañana que incluía espectáculo. Y, en mi caso, me viene perfecto, porque sigo siendo periodista, sigo informando y hacemos un contenido distinto al que pueda ofrecer otro canal.



—Pero Santi Lesmes es polémico y Maju ha estado involucrada en la farándula muchos años. ¿Ha sido fácil para ellos dejar esos temas de lado?

—Ellos han aprendido muchísimo, los tres nos hemos complementado bastante bien. Me sorprende y me gusta que mis compañeros hayan aprendido el cómo abordar una noticia, cómo comentar y eso dice mucho de su profesionalismo. En mi caso, de ellos he aprendido el manejo de las rutinas, de la cocina o de un juego; cosas que no estaba acostumbrado.

Fernando Díaz asegura que Maju y Santis son sus amigos. Foto: Instagram

—¿De verdad se llevan bien?

—Nosotros nos llevamos bien, no fingimos algo frente a cámaras. Nuestra química es natural. Con eso no quiero decir que ha sido fácil ni nada. Hemos tenido momentos para conocernos, para entendernos y para adaptarnos. Lo chévere es que hay respeto por nuestras carreras y por nuestras opiniones. El ambiente es muy bacán, no me sentiría cómodo en un programa donde el equipo no se lleve bien.

Fernando Díaz en contra de la burla y ensañamiento

—A la competencia (‘América hoy’) se unió a Milett y la han incomodado más de una vez. ¿Qué opinas?

—No lo he visto porque estoy al aire a esa hora, pero cada quien elige las dinámicas y ve cómo le funciona el trabajo en equipo. Ahora, eso de que se llevan mal, también puede ser armado. Con tal de generar contenido, la gente es capaz de cualquier cosa.



—¿Tú te prestarías para eso?

—No, en absoluto… Finalmente, ¿cómo quedo yo? No estaría cómodo en un programa donde tenga que burlarme de mi compañero, chancarlo o dejarlo en ridículo. Uno puede tener opiniones diferentes, puedo discrepar con alguien, pero no por eso voy a aprovechar eso para hacerlo sentir menos o quedar yo como el sabiondo.



—En TV también se ha visto mucho la lucha de egos

—También pasa eso, de quién habla más, quién habla menos, ‘por qué le dan a él tal cosa, por qué tal persona tiene esto, por qué a mí no’. Yo, que tengo 30 años trabajando en el periodismo, lo he visto mucho. Suele pasar con personas que han llegado a la televisión de un momento a otro y la fama les sonrío de un momento a otro. Entonces, como que se desubican fácilmente y no saben dónde están parados.



—¿Qué enseñanza te deja todo esto?

—Lo primero que te enseña este trabajo es que nada es eterno. La TV es un medio ingrato. Hoy estás, mañana no. Hoy te quieren, mañana no. Hoy eres maravilloso, al día siguiente te desechan. Hay que estar preparado para eso y hay que tener los pies en la tierra. Cuando tú te comes el cuento de que eres imprescindible o eres el rey o la reina del rating, y cuando la cámara se apaga, ahí vienen los delirios de grandeza y la depresión. A veces la gente sufre porque no está al aire. Creo que obsesionarse por la pantalla es terrible. Es patético.



—¿Eso es lo que ha pasado con Magaly Medina y Andrea Llosa?

—La gente ya sabe cómo se llevan, ellas han ventilado toda su relación laboral. Queda en ellas ver cómo manejan sus cosas.



—¿Te tocó vivir de cerca un episodio así?

—Jamás. Además, soy fácil de trabajar, no soy conflictivo y lo pueden decir mis compañeros que han trabajado conmigo tantos años. Nunca me he hecho problemas.



—¿Mueres por la TV?

—No, me gusta, me divierto, pero la televisión no es mi casa. Por mi familia mataría y moriría. La televisión es mi trabajo, es mi pasión, pero donde encuentro calma, tranquilidad y donde quiero terminar mis días; es en mi casa, no en el canal.