La reciente emisión del programa de YouTube 'Todo será mejor' dejó a más de uno boquiabierto cuando Majo con sabor, conocida por ser la actual 'saliente' de Gino Assereto, protagonizó un inesperado momento junto a la popular tiktoker Lucianeka. En medio de una conversación espontánea y relajada sobre planes para visitar Gamarra, el ambiente se tornó divertido y algo coqueto. Durante el intercambio, la segunda en mención hizo una 'romántica' declaración que sorprendió a todos: "Es que yo priorizo, si tengo que poner una tarea ahí, yo te voy a poner primero bebé, como te mereces". La frase desató risas y reacciones en el set, pero nadie esperaba lo que ocurriría después.

En un giro inesperado, Majo con sabor tomó la respuesta de Lucianeka como una oportunidad para bromear y se acercó para darle un efusivo beso frente a las cámaras, provocando gritos y carcajadas entre los presentes. El momento rápidamente se volvió viral y los usuarios en redes sociales destacaron la espontaneidad de ambas.

Majo con sabor y Lucianeka se dan un beso en vivo

El inesperado beso entre Majo con sabor y Lucianeka no solo dejó a los espectadores sorprendidos, sino que también generó una ola de reacciones dentro del set de 'Todo será mejor'. Tras el efusivo gesto, ambas se abrazaron entre risas, dejando en claro que todo había sido una broma producto de la química y el buen ambiente que se vivía en el programa. Sin embargo, la sorpresa de los presentes fue inevitable, especialmente la de 'El cojo', quien, sin poder ocultar su asombro, exclamó repetidamente: "Wow, no sé qué acaba de pasar, no sé qué acaba de pasar", reflejando la incredulidad del momento.

Ante la reacción del conductor, Lucianeka no dudó en recordar un comentario previo de la 'saliente' de Gino Assereto, respondiéndole con una frase que avivó aún más la emoción de la escena: "Tú me dijiste que entre amigas sí se puede (darse un beso)". Estas palabras terminaron por sellar el instante como una muestra de la confianza y la buena performance con el que ambas se desenvuelven en redes sociales y plataformas digitales.