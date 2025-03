En una reciente entrevista, Carlos Cacho comentó acerca del reciente alejamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela. A su juicio, la aparente ruptura de la relación entre las dos no sería más que una táctica para seguir captando la atención del público y de los medios de comunicación.

La rivalidad entre Melissa Klug y Evelyn Vela inició cuando la empresaria dio a conocer que ya había concluido su amistad con la ‘Blanca de Chucuito’, pero poco después se reveló que aparentemente se habían dejado de hablar por un problema entre sus hijos. Samahara Lobatón acusó a la hija de Vela de haber ‘roto códigos’.

Carlos Cacho sobre Melissa Klug y Evelyn Vela

En entrevista con el diario Trome, Carlos Cacho opinó sobre el fin de la amistad de Melissa Klug y Evelyn Vela, destacando que ambas solo habrían fingido terminar su amistad para seguir siendo vigentes dentro de la farándula peruana.

“Esta es como la quinta vez que las veo en ese rollo, ¡qué voy a pensar! Creo que ellas se ponen de acuerdo cada cierto tiempo para estar en los medios, no les creo nada”, expresó el maquillador contundentemente.

Recordemos que semanas atrás Evelyn Vela confirmó que su amistad con Melissa Klug había llegado a su fin. En sus declaraciones, la figura pública explicó que la causa de esta ruptura de su amistad se debía a la falta de apoyo hacia Klug durante el enfrentamiento mediático que tuvo por un supuesto vínculo con Christian Cueva.

Evelyn Vela y Melissa Klug dieron por terminada su amistad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Samahara Lobatón sobre la hija de Evelyn Vela

Por otro lado, Samahara Lobatón, días atrás, dio a conocer que la razón por la que su madre, Melissa Klug, había dejado de ser amiga de Evelyn Vela fue porque la hija de Vela se había involucrado con la expareja de su hermana, Melissa Lobatón.

“Si su hija no tiene valores ni principios porque su madre jamás estuvo ahí para inculcárselos, no es mi problema ni mi tema. Yo solo he dicho la verdad. Yo podré tener errores, pero jamás he quitado un marido y menos a personas que considero mi familia. Aquí murió el tema Evelyn”, fue lo que mencionó la influencer en entrevista con la producción de Magaly Medina.