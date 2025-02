Vasco Madueño es el joven que dejó su carrera como músico para cuidar a su madre, Jessica Madueño, quien padece de cáncer. Ambos son recordados por su lucha para que el famoso cantante venezolano Guillermo Dávila lo reconociera como su hijo, algo que finalmente ocurrió tras la presión social. Con el tiempo, padre e hijo se reencontraron y, a finales de 2024, compartieron escenario por primera vez en un concierto benéfico para recaudar fondos destinados al tratamiento de Jessica.

Recientemente, Vasco reapareció en redes sociales solicitando donantes de sangre para su madre. Sin embargo, horas después denunció a un hospital a través de sus historias de Instagram por negarle a su madre la posibilidad de recibir una transfusión de sangre.

Vasco Madueño hace fuerte denuncia en Instagram

La noche del sábado 8 de febrero, Vasco Madueño compartió en Instagram un mensaje denunciando que un hospital, cuyo nombre no reveló, le negó a su madre una transfusión de sangre y la envió de regreso a casa. “El hospital no permitió que mi madre reciba una transfusión de sangre y la regresaron a casa”, escribió el joven músico. Jessica Madueño (63 años), diagnosticada con cáncer uterino en 2019, enfrenta una delicada situación de salud. Desde entonces, Vasco, quien trabaja en una cafetería para ayudar con los gastos médicos, no volvió a pronunciarse sobre el tema.

En redes sociales, usuarios que aseguraron tener familiares en la misma situación comentaron que esta negativa suele ocurrir cuando el paciente está en estado crítico y la transfusión ya no es recomendable. “Cuando ya no lo permiten es porque, según los doctores, ya no se puede hacer nada. Me pasó con mi mamá”, “Es difícil, los médicos ya no quieren porque el paciente ya no lo resiste”, “Sí, cuesta aceptar”, fueron algunas de las opiniones en TikTok.

Guillermo Dávila reveló estar orgulloso de su hijo Vasco Madueño

En diciembre de 2024, Vasco Madueño y Guillermo Dávila dejaron atrás años de distanciamiento y subieron juntos al escenario por primera vez en un concierto benéfico a favor de Jessica Madueño. A pesar de que Vasco no lleva el apellido de su padre debido a la complicada relación que tuvieron, ambos lograron reconciliarse en la ‘Peña del Carajo’ en Barranco, donde se abrazaron ante el público tras años de tensión.

Durante el evento, el exjuez de ‘La Voz Perú’ se unió a su hijo para interpretar Solo pienso en ti, generando una conexión tan emotiva que el público los ovacionó. En medio del concierto, Dávila aprovechó para felicitar a Vasco por su dedicación a su madre y, mirándolo a los ojos, le dijo: "Estoy muy orgulloso de ti". Este gesto de cariño y el segundo abrazo de la noche conmovieron a todos los asistentes.