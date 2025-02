Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche', se mostró molesto por los comentarios que hizo Mónica Cabrejos sobre 'Válgame', el programa de farándula en el que ambos compartieron labores de conducción. Y es que la psicóloga comentó que era una etapa que no le gustaba recordar.

Ante esta situación, el conocido 'Metiche' expresó durante su programa que no se avergonzaba de los espacios en los que participó, ya que esos trabajos le permitieron cubrir las necesidades de sus padres fallecidos.

Kurt Villavicencio enfurece con Mónica Cabrejos

Este jueves 27 de febrero, durante la transmisión de 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio se pronunció sobre las declaraciones de Mónica Cabrejos sobre la reconciliación de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Durante una visita al set de Magaly Medina, la presentadora recordó su etapa trabajando junto a Tarazona y 'Metiche' en 'Válgame', un programa de espectáculos.

Sin embargo, la 'Urraca' no se acordaba del espacio, a lo que Mónica Cabrejos comentó, dejando entrever cierto sentimiento de vergüenza, que parecía un programa humorístico. Esto molestó a Villavicencio, quien salió al frente para defender su participación en el espacio de Latina.

“Yo no me avergüenzo de ningún programa en los cuales he trabajado. Mónica parece que se avergüenza del programa Válgame, donde trabajé, con la retoquitos (Janet Barboza), Karla Tarazona, el zorro (Supe) y Katty Sheen, yo no me avergüenzo de nada. Si el programa duró 5 meses, estoy orgulloso porque incluso dijo que era un programa humorístico, el show y la farándula es humor y comedia, no nos vamos a rajar las vestiduras”, dijo el experto en espectáculos.

Metiche recuerda que pudo mantener a su familia

El popular 'Metiche' le dejó en claro a su excompañera, Mónica Cabrejos, que nunca podría avergonzarse de los programas en los que ha trabajado, ya que estos empleos fueron no solamente su sustento, sino también el de sus padres cuando estaban con vida.

“Si el programa dura un año, treinta años, un mes o 3 días es trabajo para todos. Me pareció muy mal que diga ese programa que parecía humoristico, claro Magaly no se acordaba. Tuve buen tiempo trabajando y me gané mi plata, pude mantener a mis padres que todavía estaban vivos”, concluyó el conductor de 'Todo se filtra'.