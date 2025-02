Metiche asegura que no volvería a trabajar con Renzo Schuller: “No vengas a perjudicar a los demás”

Metiche sorprendió al revelar detalles desconocidos sobre su etapa en el programa 'Hola a Todos'. En una reciente entrevista con Christopher Gianotti en su canal de YouTube ‘Soy Gianotti’, el conductor de Panamericana aseguró haber tenido una mala experiencia laboral junto a Renzo Schuller, generando controversia sobre la relación que tenían detrás de cámaras.

Metiche, conocido por su soltura y sinceridad al hablar, reveló que Renzo Schuller no se sentía cómodo presentando segmentos de espectáculos. En aquel entonces, Schuller también conducía el recordado programa juvenil 'Combate', cuyo formato estaba más alineado con su estilo televisivo.

Metiche revela por qué no volvería a trabajar con Renzo Schuller

Cuando Christopher Gianotti le preguntó al conductor de ‘Todo se filtra’ con quién preferiría no volver a trabajar, Metiche reconoció abiertamente que no tuvo buena química laboral con Renzo Schuller en la época en que ambos compartieron pantalla en el programa ‘Hola a Todos’, emitido por ATV.

Schuller condujo el matutino durante aproximadamente cuatro meses junto a Rossana Fernández Maldonado, mientras que Metiche y Karla Tarazona estaban a cargo del segmento de espectáculos. Según confesó Metiche, Renzo Schuller manifestaba constantemente su incomodidad al hablar de temas relacionados con la farándula. “Él estuvo 4 meses, pero también no le gustaban mis comentarios. En una oportunidad había un sillón con almohadas, me tiró una almohada que si me caía un poco más me iba a sacar sangre”, recordó presentador.

Además, Metiche cuestionó directamente la decisión del conductor de 'Esto es guerra' de aceptar un proyecto vinculado a temas de farándula, señalando que llegó a complicar el trabajo en el set. “Es que yo no entiendo por qué aceptó él y Marco Zunino entrar a un programa donde se iba hablar de espectáculos si no le gusta. Por más que Renzo dijo que entró para hacer caja, haz caja, pero en otro lado. No vengas a perjudicar a los demás”, manifestó.

Metiche revela que tampoco trabajaría con Marco Zunino

Asimismo, Metiche confesó que trabajar con el actor Marco Zunino tampoco fue una buena experiencia para él. Al igual que sucedió con Renzo Schuller, Zunino mostraba incomodidad al abordar temas relacionados con la farándula. “Fueron tres meses que ingresó a ‘Hola a todos’, pero no, no puedo con su genio y creo que él no puede con el mío. Le ‘revientan’ los espectáculos, le ‘reventaban’ mis comentarios. No, gracias. No la pasó bien”, explicó.

Finalmente, Metiche confesó que se negó a ir a ver el show de 'Hombres a la plancha' para evitar cruzarse con Marco Zunino. “Me invitaron a ‘Los hombres a la plancha’ y por él no fui. No sé, no podría. Es que no le creo, ay, no sé. No puedo”, dijo el conductor con una evidente incomodidad.