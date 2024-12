Mónica Cabrejos ya tiene sus planes definidos para despedir el año y dar la bienvenida al 2025. En una reciente entrevista con Magaly Medina, la presentadora reveló que viajará a Jamaica para disfrutar del sol y el mar en una playa nudista. Aunque inicialmente fue reservada con los detalles, terminó contando todo sobre esta peculiar experiencia que, según ella, es liberadora y recomendable.

La también periodista compartió sus razones para elegir este destino, enfatizando la sensación de libertad que le brinda. “Si ven mis fotos como Eva, no las publiquen”, bromeó Mónica Cabrejos entre risas.

Mónica Cabrejos comparte su plan de fin de año en playa nudista

En diálogo con Magaly Medina, Mónica Cabrejos confesó que pasará el Año Nuevo en Jamaica, disfrutando de una semana en un hotel con acceso a una playa nudista exclusiva para adultos. La conductora relató cómo fue su primera experiencia en este lugar y lo mucho que le gustó: “Nunca me la había pasado tan bien disfrutando del sol de manera natural. Este año, buscando un destino, dije: ‘Repito’”, afirmó.

La presentadora de televisión también resaltó lo especial que es para ella este tipo de vivencias. “Es una experiencia liberadora. Acá (en Perú) no puedo ni andar despeinada. Imagínate llegar a la playa, sacarte todo, meterte al mar y que nadie te mire. Es parte de la cultura del naturalismo, el no estar observando el cuerpo del otro”, explicó.

Mónica Cabrejos revela cuánto gastan algunas influencers para alquilar carteras de lujo

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, Mónica Cabrejos también comentó un curioso dato sobre las influencers y el lujo que exhiben en redes sociales. Según explicó, muchas optan por alquilar carteras de marcas exclusivas en lugar de comprarlas, desembolsando entre 150 y 200 dólares por evento. “Vas con tus 500 dólares en mano, los dejas en garantía y cuando devuelves la cartera, te devuelven tus 300 o 350 dólares. Gastas tus 150 o 200 dólares. O sea, vas regia al evento y ya la Magaly no te molesta, es una buena inversión”, señaló entre risas.

La conductora también confesó que no le alcanza para comprar carteras de lujo y relató una anécdota de su viaje a Italia. “Cuando paseaba por Milano, quería llorar. No me alcanzaba ni para el Metro. Lo que pasa es que yo soy barata, cobro poco”, dijo, generando risas en el set. Por otro lado, Cabrejos comentó que dejó de usar carteras ‘fake’ tras viajar a Europa, donde se sintió fuera de lugar con accesorios falsificados. “Yo antes usaba ‘fake’, hasta que fui a Europa y me sentí mal. Ahora le doy prioridad a otras cosas, soy buena pobre. Algún día, cuando me sobre la plata, lo haré”, concluyó.