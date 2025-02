La modelo Milett Figueroa comenzó el Día de San Valentín de una manera poco grata, ya que fue víctima de una cruel broma en ‘América Hoy’, el programa del cual es conductora. Todo ocurrió en medio de un segmento sobre el 14 de febrero, donde Milett compartió detalles inéditos de su relación con el empresario televisivo Marcelo Tinelli, incluso mencionando la posibilidad de matrimonio en el futuro.

Sin embargo, lo que no esperaba era la sorpresa que le tenía preparada la producción. Mientras contaba cómo le decía de cariño al argentino, un teléfono comenzó a sonar en pleno programa en vivo. La actriz de 32 años, visiblemente emocionada, creyó que se trataba de una llamada de Tinelli, una sorpresa especial por el Día de los Enamorados. Su rostro reflejaba ilusión y emoción, al punto de estar a nada de soltar algunas lágrimas. “No me hagan esto, soy lágrima fácil”, expresó nerviosa.

Milett Figueroa desilusionada al escuchar imitador de Tinelli

Edson Dávila ‘Giselo’, co-conductor del programa, invitó a Milett Figueroa a contestar la llamada, lo que hizo con gran ilusión y expectativa. Sin embargo, al responder, quedó en shock, ya que en los primeros segundos creyó que se trataba de Marcelo Tinelli, pero pronto se dio cuenta de que la voz al otro lado del teléfono no era la de su novio, sino la del comediante Chikiplum, quien estaba caracterizado como ‘Chikinelli’.

Tras descubrir la broma, Milett Figueroa no pudo evitar soltar una carcajada, aunque su rostro también reflejaba sorpresa por haber caído en el engaño. “Increíble lo que lograron, chicos”, exclamó entre risas, aun asimilando lo sucedido. El momento se volvió aún más inesperado cuando Chikiplum apareció en el set caracterizado como ‘Chikinelli’. Su impecable disfraz y su imitación casi perfecta de Marcelo Tinelli dejaron a la modelo completamente impresionada.

Tinelli envió romántico mensaje a Milett en vivo por San Valentín

Después de la pesada broma que le jugaron en pleno programa, Milett Figueroa finalmente recibió una grata sorpresa. Minutos después de lo sucedido con el imitador, su celular vibró con un mensaje especial de Marcelo Tinelli, quien no solo la saludó por San Valentín, sino que también dejó claro que estaba viendo el programa. "Te estoy mirando, mi amor, estás hermosa. Todos están muy bien, dile a Janet que no generalice con la infidelidad en los hombres. Eso es algo que puede ser de la mujer o del hombre. Feliz día, amor mío", escribió el famoso conductor.

Conmovida por las palabras de Marcelo Tinelli, la modelo Milett Figueroa no dudó en dedicarle una romántica declaración en vivo. "Decirle que lo amo, porque él me ha demostrado todo este tiempo que estamos juntos cómo se ama de verdad. Él me demostró el significado del amor.", expresó con emoción, dejando en claro la solidez de su relación.