La cantante Giuliana Rengifo reaccionó a las últimas declaraciones de Saela Guevara, quien fue corista de su expareja 'Maryto' y se habría metido en su relación. La joven cantante aseguró que fue despedida de la orquesta del salsero por rechazar sus coqueteos. No obstante, Rengifo aseguró que ella terminó la relación por los constantes rumores sobre la cercanía de su pareja y la corista.

Giuliana Rengifo asegura que terminó relación por corista

Luego de las polémicas declaraciones de Saela Guevara, excoritsta de 'Maryto', quien aseguró que el salsero la separó de su orquesta por no ceder ante sus insinuaciones. Giuliana Rengifo no dudó en afirmar, una vez más, que la joven fue la tercera en discordia en su relación con 'Maryto'. "Mi relación con él se terminó por ella, se comentaba que tenían algo, pero no tenía pruebas”, aseguró la cantante de cumbia.

Como se recuerda, en una conversación con la influencer La Mana. Saela Guevara afirmó que 'Maryto' le coqueteaba mientras tenía una relación con Silvana, hermana de Yahaira Plasencia, y durante su romance con Giuliana Rengifo. Asimismo, aseguró que nunca aceptó sus insinuaciones y que el salsero usó una excusa para despedirla de la orquesta.

Sin embargo, Giuliana Rengifo contó que miembros de la orquesta de 'Maryto' no estaban de acuerdo con el trabajo de Saela Guevara. “Ahora, a ella la querían botar desde que fuimos de viaje a Europa, escuché cuando el baterista le dijo a Maryto: Hay que sacarla porque desafina”, comentó la cumbiambera sobre la permanencia de la corista en la orquesta de salsa.

Giuliana Rengifo asegura que corista habría tenido una relación con otro integrante de la orquesta

Por otro lado, Giuliana Rengifo señaló que durante su relación con 'Maryto', le llegaron rumores de la esposa de otro corista que dejarían en mala situación a Saela Guevara. “La esposa del corista hombre me habló muy mal de ella y quería que la boten”, agregó la cantante de cumbia.

Asimismo, Giuliana Rengifo afirmó que fue el propio 'Maryto' quien le contó que Saela Guevara mantenía una relación con otro integrante de su orquesta y que además tenía una pareja. “Maryto me dio a entender que ella estaba saliendo con el baterista y este tenía enamorada”, finalizó la ex del salsero.