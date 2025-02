Desde hace un tiempo, Jose Miguel Argüelles ya ha ido soltando algunas pistas en sus redes sociales del nuevo proyecto que viene avanzando en su carrera, por lo que confirmó que incursionará en la música. El joven de 26 años tiene pensado hacer el anuncio oficial antes de finalizar este mes, según lo ha evidenciado también en su cuenta de Instagram.

“Voy a empezar con música, voy a hacer música. Es un dato muy importante, todavía no lo he anunciado, pero está está bueno ir soltándolo. En una semana es el anuncio oficial”, expresó el joven inicialmente al inicio de la entrevista.

—¿Cómo así te decidiste a iniciar en la música?

—Siempre me ha gustado la música mucho, pero genuinamente, o sea, tipo, yo soy de las personas que no puede parar una canción a mitad de la canción. Por ejemplo, tengo que terminar de escuchar la canción, terminar de escuchar el último acorde, el último sonido, soy bien especial. Me gusta la música que yo escucho, tengo de todo. Siempre he tenido esa afinidad con la música, pero nunca he tenido esa cercanía más allá de como espectador. Porque en mi casa no hay músicos, en general no hay artistas, entonces nunca aprendí, por ejemplo, a tocar guitarra, nunca tuve esa cercanía con la música. También me ha gustado escribir. Siempre me gustaba escribir. Entonces estoy empezando también a componer mis propias canciones.

—¿Cuál es tu inspiración musical y qué buscas lograr con tu música?

—Es divertido porque es de lo más personal. Lo que a mí me gusta de la música es transmitir mensajes genuinos, mensajes que yo realmente en los que creo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Y lo que quiero también es que la música se sienta, la gente se sienta acompañada con la música que yo pueda darles, en el sentido de que puedan pasarla bien y además para qué estoy transmitiendo tal mensaje, ellos tomen ese mensaje como propio.

—Para que puedan identificar, puedan entender y darse cuenta de que no están solos, ¿no? Lo que sea que están sintiendo en ese momento, si la música también te lo dice, yo también lo he sentido y te abrazo y yo estoy contigo. Entonces que la música los acompañe en sus peores y en sus mejores momentos. Es una cercanía genuina, que se me encendió la chispa y dije: ‘Oye, ¿y si hago música?’ y la primera canción que voy a sacar es muy personal.

¿Cuándo se lanzará el anuncio de su faceta como músico?

Según lo que detalló Jose Miguel Argüelles en la entrevista, el 27 de febrero hará un anuncio especial en sus redes sociales, para dar conocer su incursión con la música y cuándo lanzaría su primera canción. Asimismo, el joven detalló que ya ha estado grabando por su cuenta, por lo que solo es cuestión de tiempo para que estrene su primera canción oficial, que según nos ha contado, será pop rock.

—¿Qué te inspiró a iniciar en la actuación?

—Fui a ver una película en el 2018, era la película ‘El gran Showman’, un musical. A mí siempre me han gustado los musicales y esta película me inspiró demasiado a como meterme a actuar, o sea, salí a la película y dije: ‘¿Sabes qué? Sí, vamos a actuar’. Es ahí donde yo llamo el punto de clave.

—¿Qué tal tu experiencia en ‘Papá en apuros’?

—Fueron 6 meses de grabaciones de lunes a sábado, fue agotador porque creo que grabar ritmo de novela es muy desgastante. Es bonito, es bravazo, igual el grupo era lindo, el elenco estaba conformado por un grupo hermoso. Nosotros éramos pues la familia, nos llevábamos genial, creo que se armó un grupo muy bonito. Eso es un reto porque es todos los días estar estudiando, llegar con la letra aprendida, estar listo, tener alguna propuesta y estar ahí siempre.

—¿Alguna vez pensaste dejar la actuación?

—No, nunca. Nunca he dicho que la voy a dejar, pero sí es como muchas veces como: ‘¿ahora qué pasa?’. Es frustrante, la incertidumbre es algo con lo que yo no me llevo mucho y tengo que empezar a llevarme con la incertidumbre. Porque claro, no saber qué viene después, a mí personalmente me hace un poco de daño. Ya desde ahorita estoy viendo qué voy a hacer después. Entonces esa es la vida del actor, porque termina un proyecto y ¿después?, no estás 100% seguro de lo que viene. Tienes que estar ahí reinventándote bastante, pero nunca nunca lo he pensado. Nunca he dicho: ‘Ah, voy a dejar la actuación y hacer otra cosa’.

Jose Miguel Argüelles, actor peruano, ha tenido importantes participaciones en televisión. Foto: Instagram

—¿Qué tal tu experiencia en ‘El gran chef: famosos’?

—Fue intenso, nuestra chamba es entretener. No somos cocineros. Pero igual era retador porque yo quería avanzar en el programa, entonces era esta onda de tratar de hacer las cosas bien. Estaba frustrado la mayoría de veces, pero me entretenía y a la vez jugaba con la cámara. Fue un gran reto porque yo no cocino y después del programa tampoco lo hice.

—Después de ‘Nina de azúcar’, ¿tienes otros proyectos en mente?

—Por el momento estoy pensando en la música Igual, no descarto cualquier proyecto actual que pueda llegar, ¿no? Pero estoy bastante enfocado en Nina y en la música. Se vienen muchas novedades, sobre todo en el ámbito musical. Es algo muy nuevo y va a permitirme interactuar bastante directamente con la gente.