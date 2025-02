La artista Shakira anunció la cancelación de su concierto previsto para este domingo 16 de febrero debido a una afección abdominal. La cantante colombiana explicó que los médicos le aconsejaron no presentarse en el Estadio Nacional. “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, expresó.

En el extenso comunicado, un detalle preocupó a sus miles de fanáticos que esperaban reencontrarse con la cantante colombiana en su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Shakira no confirmó del todo si se presentará en la segunda fecha de sus conciertos en Lima o si también tendrá que ser postergado. "Espero mañana (lunes 17) estar mejor y que me den de alta cuanto antes", se lee en el comunicado.

¿El concierto del lunes 17 de febrero de Shakira en Perú será cancelado?

Tras la confirmación de la cancelación del concierto del domingo 16 de febrero, los seguidores de Shakira se preguntan si la artista podrá presentarse este lunes en el Estadio Nacional, como estaba programado. No obstante, según el comunicado emitido por la cantante barranquillera, su participación sigue siendo incierta. Ella aguarda la autorización médica para poder subir al escenario.

Shakira comunicado.

"Espero estar mejor mañana y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", expresó la cantante que aguarda cumplir con sus dos fechas de presentación en el Estadio Nacional como parte de su extensa gira por Sudamérica.

Shakira canceló concierto en Perú del domingo 16 de febrero

El estado de salud de Shakira ha generado gran preocupación entre sus seguidores. Según la información difundida por la tiktoker ‘La Mana’, la cantante colombiana fue hospitalizada de emergencia alrededor de las 5 a.m. del domingo 16 de febrero. Una usuaria aseguró que la artista ingresó a la clínica Delgado debido a un fuerte malestar estomacal provocado por su gastritis. Además, mencionó que Shakira ha sido sometida a varios exámenes médicos con el objetivo de acelerar su recuperación y evitar que sus compromisos se vean afectados.

Por su parte, el creador de contenido Ric La Torre respaldó esta versión y afirmó que en los alrededores del centro médico se han desplegado camionetas de seguridad, lo que ha intensificado la preocupación sobre su estado. “Shakira ha sido ingresada a la Clínica Delgado por un dolor abdominal esta madrugada. Me cuentan que está en un box de emergencia y al parecer la trasladarían a piso. A las afueras del lugar se ven a las camionetas que ayer la resguardaban en el hotel de Miraflores”, compartió.