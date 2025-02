A pesar que aún no se ha confirmado si el concierto de este lunes 17 de febrero se realizaría con normalidad, los medios de comunicación extranjero dieron a conocer que Shakira se encuentra hospitalizada y por dicho motivo, su presentación de este domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional fue cancelada.

Los fanáticos de Shakira aún siguen preocupados por la salud de la cantante, ya que el concierto de este domingo 16 de febrero tuvo que ser cancelado luego que fuera hospitalizada en la Clínica Delgado por un dolor abdominal.

¿Cómo fue la reacción de la prensa extranjera?

La noticia de Shakira no ha pasado desapercibida, ya que en diferentes medios de comunicación extranjeros y portales web, han dado a conocer que la colombiana decidió cancelar su primera presentación en Lima por problemas de salud.

Según el medio ABC, detallaron lo siguiente en su nota: “Shakira cancela un concierto en Lima tras ser hospitalizada de urgencia por un cuadro abdominal. La colombiana ha informado en sus redes sociales de que su equipo ya trabaja para encontrar una nueva fecha para el evento”.

Asimismo, el portal TiempoX de Chile escribió lo siguiente: “¿Peligran sus presentaciones en Chile? Shakira cancela concierto en Perú y preocupa por su salud. La cantante confirmó que no podrá realizar el primero de los dos shows en el país vecino”.

Medios extranjeros comunican que Shakira canceló su primer concierto en Lima. Foto: difusión

Por su parte, el portal de Billboard escribió lo siguiente sobre la colombiana: “Shakira es hospitalizada de urgencias en Lima. Pronto anunciará nueva fecha de concierto en Perú. Shakira ha sido hospitalizada de urgencias en Lima, y no podrá presentarse esta noche (16 de febrero), como tenía pautada hacerlo, como parte de su gira mundial”.

Cabe señalar que el medio Tiempo también dio a conocer la noticia a través del siguiente titular: “Shakira confirma que está hospitalizada en Perú y anuncia aplazamiento de concierto”. Luego añadieron: “La cantante colombiana Shakira fue hospitalizada en una clínica de Perú, en la noche de este 15 de febrero. Así lo confirmó mediante sus redes sociales oficiales”.

Comunicado de Shakira sobre el concierto

Hace un par de horas, Shakira en sus redes sociales confirmó que sí estaba hospitalizada, luego que desde la mañana de este domingo 16 de febrero se difundieran noticias sobre su estado de salud. La cantante emitió un contundente comunicado

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusionada por reencontrarme con mi querido público peruano y espero mañana estar mejor”, explicó la barranquillera.