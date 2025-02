El club de fans oficial de Shakira en Perú, a través de un breve video compartido en Instagram, decidió dar a conocer su posición luego del comunicado de la colombiana en el que confirmó que su primer concierto en Lima se canceló por su delicado estado de salud.

A tempranas horas de la tarde, Shakira decidió emitir un comunicado en sus redes sociales donde confirmó que sí estaba hospitalizada en una clínica debido a un severo cuadro abdominal, además de dar a conocer que decidió cancelar el concierto de este domingo 16 de febrero por recomendación de su médico.

Club de fans manda mensaje a Shakira

El club de fans oficial de Shakira en Perú compartió un video en Instagram, donde expone su postura después del comunicado emitido por la cantante. En esta publicación, los seguidores de la cantante colombiana expresan su apoyo y admiración, mostrando que esperan que se recupere lo antes posible.

“Buenas tardes, somos el club Shakira Perú oficial ‘Si aún piensas algo en mí’. Este comunicado es para nuestra artista Shakira y para todos los fans. En estos momentos nos sentimos preocupados por su estado de salud. Ella cuenta con todo nuestro amor y apoyo. Por eso invocamos a todos sus seguidores a ser pacientes, comprensivos y esperar los comunicados oficiales”, señalaron al inicio del video.

En esa misma línea, uno de los miembros del club de fans mandó un contundente mensaje a los fanáticos que están afuera de la Clínica Delgado, para pedirles respeto por la situación de Shakira.

“Todos sabemos lo profesional que es nuestra artista y que su equipo está trabajando arduamente para resolver esta situación. A todos sus seguidores los invocamos a respetar la tranquilidad y el reposo que necesita Shakira en estos momentos y de los demás pacientes de la clínica. Así que los invitamos a que todas las muestras de cariño sean solo por redes sociales. Desde aquí te mandamos todo nuestro amor, querida Shakira, y esperamos tu pronta recuperación. Te queremos, Shaki”, finalizaron.

Comunicado de Shakira donde confirma cancelación del concierto

Este domingo 16 de febrero, Shakira, en sus redes sociales, confirmó que sí estaba hospitalizada, luego de que desde la mañana se difundieran noticias sobre su estado de salud. La cantante, ante los constantes rumores sobre su salud, decidió emitir un contundente comunicado dando a conocer la cancelación de su concierto de hoy.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusionada por reencontrarme con mi querido público peruano y espero mañana estar mejor”, mencionó la barranquillera.