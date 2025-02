La Semana de la Moda de Nueva York 2025 reunió a las principales figuras de la industria en una edición cargada de tendencias y grandes momentos. Una de las protagonistas fue la modelo peruana Natalie Vértiz, quien deslumbró en el desfile de la firma Michael Kors. No obstante, su paso por la Gran Manzana no estuvo exento de contratiempos, pues sufrió un accidente poco después de su participación en el evento.

La ex Miss Perú compartió con sus seguidores lo ocurrido tras la pasarela, cuando, en medio de la emoción, terminó golpeándose con una maceta en la entrada de su hotel. Pese al incidente, Vértiz se tomó la situación con humor y dejó en claro que, aunque la experiencia no fue perfecta, el desfile representó un gran logro en su carrera.

Natalie Vértiz preocupa al exponer accidente en Nueva York

A través de su cuenta de Instagram, Natalie Vértiz compartió detalles sobre el inesperado accidente que sufrió en Nueva York. Según relató en sus historias de la mencionada red social, todo ocurrió cuando regresaba de su presentación en el desfile de Michael Kors, el cual reunió a diversas modelos de talla internacional.

Natalie Vértiz. Foto: Captura Instagram

"Llegué del desfile y el portero del hotel me dice: '¿quieres que te tome una foto?'. A lo que yo respondí emocionadísima que sí. Acto seguido: me chanco con la maceta de una planta... pero nadie me quita lo bailado", contó la modelo peruana en tono divertido. Luego, agregó una frase que generó diversas reacciones entre sus seguidores: "No todo es color de rosa".

Pese al golpe, la esposa de Yaco Eskenazi no dejó que el accidente opacara su felicidad por haber participado en uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda. Su presencia en la Semana de la Moda de Nueva York 2025 reafirma su relevancia en la industria y su consolidación como una de las modelos peruanas más influyentes.