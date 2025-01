El programa de farándula de América TV, ‘Más espectáculos’, conducido por Jazmín Pinedo, ha consolidado a la popular ‘Chinita’ y exchica reality como una figura clave del espacio que lidera desde hace varios años. Sin embargo, en la última edición, emitida el lunes 20 de enero, se vivió un momento particular que involucró a Pinedo y la ex Miss Perú, Natalie Vértiz.

Vértiz, junto con Rebeca Escribens, ingresó al set del magazine conducido por Pinedo. Entre abrazos y sonrisas, las tres celebraron un breve reencuentro cargado de alegría. En medio del entusiasmo, la esposa de Yaco Eskenazi lanzó un comentario en tono de broma que no pasó desapercibido, lo que generó la inmediata reacción de Jazmín Pinedo.

Natalie Vértiz le dice a Jazmín Pinedo que ambas conducirán ‘Más espectáculos’

“¡He venido a anunciar que ahora vamos a estar las tres! ¡Wuuu!”, declaró entre risas Natalie Vértiz, quien también es presentadora de ‘Estás en todas’. Su inesperado comentario encendió el ambiente en el set y no pasó desapercibido para Jazmín Pinedo.

Fiel a su estilo, la popular ‘Chinita’ respondió de inmediato con humor y picardía: “Pero, no comparto mi sueldo, hay que ahorrar (...) eso se habla en privado”. La divertida interacción arrancó carcajadas entre todos los presentes, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del día.

Estafaron a Jazmín Pinedo con más de S/ 100.000

Jazmín Pinedo reveló que hace tres años fue víctima de una traición por parte de alguien en quien confiaba plenamente. Según contó la exintegrante de 'Esto es guerra', esta persona le pidió en un principio más de S/100.000, suma que fue devuelta. No obstante, tiempo después solicitó un préstamo aún mayor y nunca lo reembolsó, dejando un amargo recuerdo en la conductora.

"Me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedir dinero. Yo le di, y te hablo de más de S/100.000. Le doy este dinero y la persona me devuelve. Primero se ganan tu confianza hasta cuando dicen: 'ya la tengo servidita'. Y me pidieron un poco más”, sentenció.